Lenovo Thinkplus Air H4S: il cinema direttamente a casa tua con uno sconto del 70%

Se il vostro sogno è trasformare il salotto di casa in un vero e proprio cinema, ma non volete spendere troppo, l’offerta Cafago di oggi vi lascerà assolutamente a bocca aperta. Con uno sconto del 70%, infatti, potrete portare a casa il proiettore Lenovo Thinkplus Air H4S, che con il suo design compatto si adatta facilmente ad ogni tipo di stanza.

Lenovo Thinkplus Air H4S: il proiettore compatto che trasforma la stanza in una sala cinema

Crediti: Lenovo

Lenovo Thinkplus Air H4S è un proiettore dotato di lente LED che offre una luminosità massima di 500 ANSI Lumen ad una risoluzione nativa Full HD (1920 x 1080 pixel). Il design è estremamente compatto e permette di posizionare il dispositivo su una superficie piana per proiettare l’immagine in direzione frontale, con fuoco manuale e correzione trapezoidale.

Il processore MediaTek di cui è dotato il proiettore permette la decodifica dei file video in 4K con supporto HDR10 + HLG, proiettando l’immagine fino ad una grandezza di 120″. Il dispositivo mette a disposizione due ingressi HDMI, due ingressi USB-A ed un’uscita AUX per collegare l’audio ad un sistema hi-fi esterno. In confezione, inoltre, è incluso anche un telecomando per controllare a distanza la riproduzione multimediale.

Lenovo Thinkplus Air H4S è disponibile oggi al prezzo di 144.14€ grazie all’offerta lampo di Cafago che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

