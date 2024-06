DYU T1: e-bike pieghevole e con sensore di coppia, ora con doppio sconto!

Cerchi un’e-bike sicura e affidabile per i tuoi spostamenti in città? L’occasione del momento arriva con DYU T1, la bici elettrica pieghevole e con sensore di coppia perfetta per affrontare la giungla urbana con una guida comoda e fluida: grazie alla promo dello store ufficiale è in offerta lampo, con la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo (di ben 100€) ed un doppio regalo incluso!

DYU T1 è in offerta lampo ad un prezzo super conveniente e con il coupon limitato lo sconto aumenta!

Crediti: DYU

Leggera, dal design accattivante e realizzata con materiali di qualità: la bici elettrica DYU T1 è caratterizzata da un struttura in lega di magnesio, per un look più snello (non sono presenti punti di saldatura). Il corpo pieghevole la rende facile da trasportare e da riporre, in modo da ridurre al minimo qualsiasi ingombro (nel bagagliaio dell’auto, in casa oppure per il trasporto in metropolitana o altri mezzi). La vera chicca è rappresentata dal sensore di coppia integrato: questo è in grado di misurare accuratamente la coppia, la cadenza e la velocità durante la pedalata, in modo da modificare la potenza del motore in base alle variazioni dell’asfalto (o del terreno) e al tipo di guida. Inoltre DYU ha implementato vari aggiornamenti per migliorare l’esperienza di utilizzo.

Crediti: DYU Crediti: DYU Crediti: DYU Crediti: DYU

L’e-bike è equipaggiata con una batteria rimovibile (e quindi più facile da maneggiare e ricaricare, ma è comunque protetta grazie al sistema di antifurto); si tratta di un’unità da 36V 10Ah, per un’autonomia di circa 50/55 km. Presenti all’appello un cambio Shimano a 7 velocità (per un guida fluida e versatile), freni a disco anteriori e posteriori (per la massima sicurezza ed un controllo migliorato), un’impugnatura antiscivolo ed un sistema di ammortizzazione per per rendere la guida più confortevole. Inoltre l’ampio faro anteriore consente di spostarsi in modo sicuro anche di notte.

Crediti: DYU Crediti: DYU Crediti: DYU Crediti: DYU

DYU T1 è pienamente conforme agli standard europei grazie al motore da 250W integrato e alla velocità massima di 25 km/h. Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’assenza del display: nonostante qualcuno possa pensare ad una mancanza, in realtà si tratta di una scelta dettata dal feedback degli utenti. Lo schermo è stato rimosso a causa del fatto che le e-bike sono generalmente più veloci delle bici tradizionali e il display rappresenta più una distrazione durante la guida che un’esigenza effettiva. Ma questo significa spostarsi senza la possibilità di visualizzare delle informazioni? In realtà no: il livello della batteria viene mostrato tramite un indicatore posizionato sull’impugnatura sinistra mentre i cambiamenti nella velocità possono essere percepiti attraverso l’azione del sensore di coppia.

Crediti: DYU

La bici elettrica DYU T1 debutta in offerta lampo a 849€, direttamente nello store ufficiale con spedizione gratis dall’Europa ed un doppio regalo (casco e lucchetto). Inoltre per i primi 5 utenti che effettueranno l’acquisto è possibile utilizzare il codice sconto “DYUZTIT” per risparmiare 100€ (in questo modo il prezzo finale sarà di 749€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto sponsorizzato.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le