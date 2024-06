Elon Musk contro la partnership tra Apple e OpenAI: “è inaccettabile”

In occasione della WWDC 2024, Apple ha annunciato ufficialmente la tanto vociferata partnership con OpenAI che porterà Siri a poter interagire con ChatGPT (GPT-4o). Se l’accoglienza da parte del web è sembrata piuttosto entusiasta, c’è chi ha storto il naso e minacciato di non far più utilizzare gli iPhone ai propri dipendenti se la collaborazione dovesse effettivamente portare i suoi frutti. Stiamo ovviamente parlando di Elon Musk e delle sue “sempre pacate” reazioni agli avvenimenti su Twitter/X.

Musk è preoccupato per la privacy dopo l’accordo tra Apple ed OpenAI

Con un post sul suo social network, Elon Musk ha commentato la nuova partnership tra Apple ed OpenAI annunciato ufficialmente nelle scorse ore e che porterà ChatGPT ad essere integrato direttamente in iOS 18. L’eccentrico magnate si è definito particolarmente preoccupato da questo accordo, definendolo una “inaccettabile violazione della sicurezza“.

“Se Apple integra OpenAI nel suo sistema operativo, allora i dispositivi Apple saranno banditi dalla mia compagnia. Questa è un’inaccettabile violazione della sicurezza. Ai visitatori sarà chiesto di controllare il loro dispositivo Apple all’ingresso, conservandolo poi in una gabbia di Faraday” ha dichiarato Musk, che ha poi aggiunto “È palesemente assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la propria intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la tua sicurezza e privacy! Apple non ha idea di cosa stia realmente succedendo una volta consegnati i tuoi dati a OpenAI“.

Un attacco molto duro alle due compagnie, che evidentemente non vengono viste di buon occhio da Elon Musk. In futuro vedremo se il magnate deciderà effettivamente di attuare il suo piano di contenimento, oppure se saranno solo parole scritte su un social network.

