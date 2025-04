Il display piatto è la “nuova” moda: primi indizi su OPPO Reno 14

Se c’è una cosa che ricorderemo del 2025 in ambito tech (parlando del settore degli smartphone) è che Apple aveva ragione. Tutti i principali brand cinesi si sono piegati ai trend estetici che Cupertino adotta ormai da tempo: sempre più modelli arrivano con schermi Flat e dimensioni compatte e questa è la direzione intrapresa. Sarà lo stesso anche per OPPO Reno 14 e 14 Pro, almeno secondo le prime indiscrezioni: ecco cosa possiamo aspettarci.

OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro ancora più premium: al via le prime indiscrezioni sui prossimi smartphone della serie

Reno 13 F – Crediti: OPPO

La serie Reno diventa ancora più premium, ma senza fronzoli ed abbellimenti: sia OPPO Reno 14 che il fratello maggiore 14 Pro monterebbero entrambi display piatti (con buona pace dei pannelli curvi o di quelli Micro Quad Curved). Gli attuali Reno 13 e 13 Pro presentano uno schermo Flat ed uno con micro curvature su quattro lati, ma con la prossima generazione il design sarebbe allineato. Il nuovo OPPO Find X8 Ultra è dotato ancora di micro curvature ma dalle immagini sembrano appena accennate; il prossimo Find X9 potrebbe addirittura optare per uno schermo piatto.

Tornando ai prossimi smartphone, le indiscrezioni parlano di un corpo sottile e leggero ed una struttura in metallo per un’esperienza premium. Ovviamente non mancherebbe l’impermeabilità, anche a questo giro con certificazione IP68/IP69. Per il comparto fotografico dovremmo ritrovare un teleobiettivo periscopico ma non è chiaro se sarà una caratteristica esclusiva di OPPO Reno 14 Pro (come avvenuto in questa generazione con Reno 13 Pro) oppure troverà spazio anche a bordo del fratello minore.

Manca ancora una data d’uscita ufficiale ma il lancio sarebbe previsto entro la prima metà del 2025. Per il prezzo non si prevedono rincari: in Cina dovrebbero debuttare ad una cifra di partenza di circa 350€ al cambio, ossia 2.699 CNY (proprio come la gamma Reno 13). Comunque per il momento si tratta ancora di rumor e restiamo in attesa di novità.

