Mai senza energia con LANPWR 2200PRO: la power station definitiva oggi a metà prezzo

Le power station stanno diventando sempre più popolari, grazie al supporto per i pannelli solari che permettono di catturare l’energia del sole per alimentare i propri dispositivi. Se anche voi volete iniziare ad effettuare questa transizione green, Cafago lancia oggi una nuova offerta lampo che sconta del 56% la power station di fascia alta LANPWR 2200PRO.

LANPWR 2200PRO: batteria LiFePO4 da 2048 Wh per non restare mai a secco

Crediti: LANPWR

LANPWR 2200PRO è una power station dotata di una batteria LiFePO4 con una capienza di ben 2.028 Wh, in grado di alimentare i dispositivi ad essa collegati fino ad una potenza complessiva di 2.200W. Grazie al supporto per il collegamento ai pannelli solari, questa power station può essere ricaricata direttamente tramite l’energia del sole, per utilizzare elettricità rinnovabile e risparmiare sulla bolletta.

Questo modello è dotato di un display che mostra tutte le informazioni sulle operazioni di carica e ricarica, ma può essere controllato anche tramite l’applicazione per smartphone che fornisce tutti i dettagli direttamente sul proprio telefono. LANPWR 2200PRO mette a disposizione ben tre uscite AC, una DC 12V/12A, due uscite USB-A e due USB-C con Power Delivery. A disposizione, inoltre, abbiamo anche una luce d’emergenza per fare luce in caso ci si ritrovasse al buio.

LANPWR 2200PRO è disponibile oggi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 1180.99€, invece di 2658.99€. La spedizione è completamente gratuita e avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le