Alldocube iPlay 60S è la nuova aggiunta alla serie, con WiFi 6 e Android 14

Dopo il modello iPlay 60 abbiamo assistito al debutto del modello iPlay 60 Lite (entrambi sono acquistabili anche in Italia), ma a distanza di pochissimo ecco fare capolino un’ennesima novità. Si tratta di Alldocube iPlay 60S, tablet economico con Android 14, fresco di lancio (anche se per ora solo in alcuni paesi): ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Alldocube iPlay 60S: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Il nuovo Alldocube iPlay 60S è un tablet equipaggiato con uno schermo IPS In-Cell da 10,1″ con risoluzione HD+ (1.280 x 800 pixel); è presente la certificazione Widevine L1, per video in streaming in alta definizione. Il dispositivo è mosso dal chipset Allwinner A523 (fino a 1,8 GHz), accompagnato da 4 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere ampliato utilizzando una micro SD fino ad 1 TB. Il tutto è alimentato da una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 10W. Per un’esperienza di utilizzo fluida, user friendly e sicura, il software è basato su Android 14 (l’ultima versione dell’OS mobile di Google). La fotocamera frontale da 5 MP è l’ideale per le videochiamate mentre sul retro trova spazio un sensore da 8 MP.

Non mancano altoparlanti stereo con tecnologia Smart PA e la connettività comprende sia il Bluetooth 5.2 che il supporto al WiFi 6. Il design è elegante e minimale, con una scocca leggera e dalle dimensioni contenute (8,9 mm di spessore). Insomma, parliamo di un tablet Android economico e con alcuni compromessi ma che ovviamente arriva ad un prezzo inferiore rispetto ai fratelli maggiori iPlay 60 e 60 Lite.

Alldocube iPlay 60S – Scheda tecnica

dimensioni di 238,8 x 157,6 x 8,9 mm per un peso di 450 grammi

display LCD IPS da 10,1″ HD+ (1.280 x 800 pixel), Widevine L1

da (1.280 x 800 pixel), Widevine L1 Raffreddamento passivo

SoC Allwinner A523 a 22 nm

a 22 nm CPU octa-core (4 x 1,8 GHz A55 + 4 x 1,4 GHz A55)

+ 4 x 1,4 GHz A55) GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria da 7.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 5 MP

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Speaker stereo, Type-C

Android 14

Quanto costa Alldocube iPlay 60S

A proposito del prezzo, Alldocube iPlay 60S parte da meno di 80€ al cambio attuale: il dispositivo è stato lanciato in vari paesi asiatici ma per il momento non è ancora arrivato da noi. Comunque sicuramente sarà acquistabile nel corso delle prossime settimane in uno dei soliti store di terze parti; vi aggiorneremo non appena disponibile.

