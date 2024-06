TikTok prepara l’algoritmo per evitare il ban? Arriva subito la smentita

Sono sicuramente settimane molto calde per TikTok che è in procinto di affrontare un processo il cui esito determinerà o meno la sua permanenza negli Stati Uniti. Nelle ultime ore sono emerse online diverse indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le mosse messe in pratica da ByteDance per evitare il ban in caso di sconfitta in tribunale, compresa la possibilità di dividere l’algoritmo creandone uno ad-hoc per il territorio americano. La situazione, tuttavia, sembra non essere così semplice.

Indiscrezioni e smentite: la situazione di TikTok è sempre più complessa

In questi giorni l’agenzia di stampa Reuters ha pubblicato un report dove suggerisce che gli ingegneri di TikTok stiano lavorando per dividere l’attuale algoritmo del celebre social network per crearne uno completamente indipendente soltanto per gli Stati Uniti. Questa mossa consentirebbe, probabilmente, al social di ByteDance di evitare il ban, ma non sarebbe ben vista del governo cinese.

La compagnia, però, ha tenuto a specificare che si tratta di illazioni “false al 100%” e che in nessun modo rappresentano l’attuale strategia di ByteDance che non avrebbe intenzione di elaborare un algoritmo specifico per alcun paese.

“La storia di Reuters pubblicata oggi è fuorviante e sostanzialmente inesatta. Come abbiamo affermato nella nostra istanza in tribunale, la “dismissione qualificata” richiesta dalla legge per consentire a TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti semplicemente non è possibile: né commercialmente, né tecnologicamente, né legalmente. E certamente non entro i 270 giorni richiesti dalla legge” scrive l’account ufficiale di TikTok su Twitter/X.

