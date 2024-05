Alldocube iPlay 60 Lite debutta a 106€: 4G e Widevine L1 sempre più convenienti!

Arriva un nuovo tablet low budget e ancora una volta abbiamo la prova di quanto sia diventato accessibile il settore di questi dispositivi Android. Alldocube iPlay 60 Lite è dotato di specifiche entry level ma solide, offre il 4G ed un design che strizza l’occhio alla fascia premium, il tutto ad un prezzo particolarmente ghiotto: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet del brand cinese!

Alldocube iPlay 60 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Crediti: Alldocube

Rispetto al modello base (iPlay 60), è stato introdotto un nuovo design con un comparto fotografico ridisegnato; il display resta un’unità da 11″ ma in questo caso con risoluzione HD. Proprio come il fratello maggiore, Alldocube iPlay 60 Lite è dotato della certificazione Widevine L1: questa permette di guardare Netflix in alta definizione (vale per i contenuti video in streaming in generale, quindi anche YouTube, Disney+, Prime Video e così via). Il supporto alla connettività 4G lo rende un tablet Android versatile, da utilizzare in ogni occasione (anche grazie alla presenza del GPS integrato).

Crediti: Alldocube

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria più capiente (si passa da 7.000 mAh a 8.000 mAh), una fotocamera principale da 13 MP e Android 14, l’ultima incarnazione dell’OS del robottino verde. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli del tablet.

Alldocube iPlay 60 Lite – Scheda tecnica

dimensioni di 256,8 x 168,3 x 8,4 mm per un peso di 544 grammi

display LCD IPS da 10,95″ HD+ (1.280 x 800 pixel), luminosità di picco di 350 nit, Widevine L1

da (1.280 x 800 pixel), luminosità di picco di 350 nit, Widevine L1 Raffreddamento al liquido con camera di vapore (superficie di 27.500 mm 2 )

) SoC Unisoc Tiger T606 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55)

+ 6 x 1,6 GHz A55) GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria da 8.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 5 MP

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14

Quanto costa Alldocube iPlay 60 Lite

Il nuovo Alldocube iPlay 60 Lite è disponibile in offerta lampo a 106€, tramite una flash sale limitata su Banggood: un prezzo particolarmente allettante per un tablet basilare ma in grado di offrire intrattenimento e non solo, al giusto prezzo. Un dispositivo per guardare Netflix (in viaggio, durante gli spostamenti in treno oppure nel letto), un navigatore GPS e smart screen da utilizzare in auto, un lettore di e-book ed un terminale per navigare su internet in ogni occasione e senza le limitazioni del WiFi (grazie agli slot SIM). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

