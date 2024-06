Google torna nel mondo realtà mista? Nuova partnership con Magic Leap

Il lancio di Apple Vision Pro sembra aver stimolato nuovamente il settore della realtà mista (virtuale e aumentata) creando un rinnovato interesse in questa tecnologia sia negli utenti finali che nelle grandi aziende tech. Meta, dopo aver acquisito Oculus, sembra essere in una posizione di vantaggio, ma Google ha annunciato in questi giorni di aver stretto una nuova partnership con Magic Leap per lo sviluppo di nuove tecnologie XR.

Google e Magic Leap insieme per sviluppare nuova tecnologia XR

Crediti: Google, Magic Leap

Con un comunicato stampa piuttosto austero, Google e Magic Leap hanno annunciato di aver stretto una nuova collaborazione che nel corso dei prossimi mesi ed anni porterà allo sviluppo di nuove tecnologie, piattaforme, soluzioni ed esperienze in AR/XR (realtà aumentata e realtà mista). La compagnia di Mountain View, in occasione della presentazione di Gemini, aveva mostrato un misterioso paio di occhiali smart che, a questo punto, potrebbero essere il primo prodotto della collaborazione tra le due società statunitensi.

“Questa partnership accelera il potere di trasformazione dell’AR combinando le nostre ampie capacità ottiche con le tecnologie di Google per continuare a promuovere esperienze coinvolgenti per l’ecosistema degli sviluppatori e per i clienti. Non vediamo l’ora di espandere il potenziale dell’XR, fondendo il mondo fisico con soluzioni preziose e contestualmente rilevanti“, ha dichiarato Julie Larson-Green, CTO di Magic Leap.

Non ci resta che attendere, quindi, i primi annunci dei nuovi prodotti da parte di Google e Magic Leap, anche se a questo punto è difficile immaginare quando questi possano effettivamente arrivare.

