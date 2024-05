Perché le foto eliminate sono tornate con iOS 17.5? Ecco la spiegazione di Apple

Le ultime settimane sono state caratterizzate da una polemica nata in seguito al lancio di iOS 17.5 su iPhone che, a causa di un bug, proprio come il drago Shenron con le sfere del drago ha riportato in vita le vecchie fotografie che gli utenti avevano cancellato ormai da tempo. Apple ha deciso finalmente di chiarire l’accaduto, dopo aver risolto il problema con il lancio di iOS 17.5.1.

Apple spiega cosa è successo con iOS 17.5 e chiarisce: “le foto non sopravvivono al reset”

La scorsa settimana, a causa di un bug nel sistema operativo iOS 17.5, gli utenti hanno visto ricomparire nella propria galleria fotografica delle immagine cancellate addirittura nel 2010. Apple, visto probabilmente anche il grande trambusto social che gridava al complotto, ha deciso di chiarire in via definitiva cosa è successo, smentendo alcune fantasiose teoria comparse online.

A far ricomparire le foto eliminate è stata una corruzione del database, che ha impedito alle fotografie eliminate di essere sincronizzate correttamente con iCloud e che di conseguenza sono rimaste “nascoste” sui dispositivi degli utenti. Si è trattato di un bug estremamente raro in cui iCloud Photos non c’entra assolutamente nulla: la corruzione del database infatti può persistere anche dopo il ripristino di un backup (in cui il bug è già presente), oppure in un trasferimento dispositivo-a-dispositivo.

Apple, inoltre, ha tenuto a specificare che le fotografie vengono eliminate in modo definitivo dal dispositivo in seguito ad un reset. La storia dell’utente che si è ritrovato le foto del vecchio possessore del suo iPad (adesso eliminata anche da Reddit) è chiaramente una fake-news.

L’aggiornamento ad iOS 17.5.1 non ha corretto in automatico il problema: la corruzione del database è stata sistemata, ma se vedete ancora vecchie fotografie indesiderate dovrete necessariamente eliminarle in modo manuale. Questa volta, però, spariranno per davvero (o almeno si spera).

