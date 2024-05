Torna la promo Unieuro Specials con il 30% di EXTRA SCONTO sugli elettrodomestici!

Questo sarà un fine settimana all’insegna del risparmio grazie alla nuova promozione Unieuro Specials: ecco come fare per ricevere un extra sconto del 30% su tantissimi elettrodomestici (grandi e piccoli). La tua casa merita solo il meglio ed ora è possibile mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzo stracciato (ma solo per pochi giorni)!

Con Unieuro Speciali ricevi il 30% di extra sconto su grandi e piccoli elettrodomestici: ecco tutti i dettagli della promo

Crediti: Unieuro

La nuova promozione Unieuro Specials durerà fino al 27 maggio: in questi giorni è possibile accedere ad una vasta selezione di grandi e piccoli elettrodomestici (anche prodotti clima e casalinghi) ed ottenere un extra sconto del 30%. Basta soltanto scegliere uno degli articoli selezionati, con una spesa minima di almeno 199€. Lo sconto viene applicato direttamente al carrello. Grazie all’iniziativa targata Unieuro, questo è di certo il momento perfetto per arricchire la tua casa con dei nuovi elettrodomestici: c’è solo l’imbarazzo della scelta dato che la promozione comprende una grande varietà di prodotto. Vacuum cleaner, lavatrici (classiche e slim), forni e condizionatori, friggitrici ad aria e lavastoviglie: dai un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti gli articoli compatibili. Ricorda che l’extra sconto -30% viene applicato direttamente all’interno del carrello! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

