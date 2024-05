Apple lancia iOS 17.5 Release Candidate: tutte le novità

In seguito all’evento Let Loose che ha visto la presentazione dei nuovi iPad, Apple ha pubblicato la versione Release Candidate di iOS 17.5, ovvero l’ultima fase di test prima del lancio pubblico. Questa nuova versione può essere installata fin da subito da sviluppatori e curiosi, grazie al lancio in contemporanea sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta.

iOS 17.5 è quasi pronto: il lancio previsto per la prossima settimana

Con l’arrivo della Release Candidate (21F79) di iOS 17.5 è sempre più certo il lancio del nuovo aggiornamento per tutti la prossima settimana, a meno che non vengano scoperti bug dell’ultimo minuto che richiedano il rilascio di una ennesima versione di test per correggere i problemi. Le novità, in questa nuova build, sono davvero pochissime, e si concentrano principalmente sulla stabilità del sistema operativo.

Nel codice sorgente, tuttavia, sono state scovate nuove tracce del sistema anti-stalking progettato in collaborazione con Google, ma di cui mancano ancora dettagli sul lancio ufficiale. Probabilmente questo nuovo sistema vedrà la luce con iOS 18, la cui beta dovrebbe iniziare nei primi giorni di giugno.

Se volete installare immediatamente iOS 17.5 RC potete farlo recandovi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliendo il canale beta che preferite, per far partire poi il download di questa nuova versione. Per tutti gli altri, l’appuntamento è fissato per la prossima settimana.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le