TikTok clonerà la vostra voce in soli 10 secondi: ecco come

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella nostra vita quotidiana online, ma ben presto diventerà uno strumento anche per i social network. TikTok, per esempio, sta lavorando ad una nuova funzionalità che permetterà di clonare la voce dell’utente in pochissimi secondi, utilizzandola in seguito per leggere testi e copioni tramite la funzione di text-to-speech.

L’AI di TikTok sarà in grado di clonare la voce per la funzione text-to-speech

All’interno dell’app di TikTok, gli esperti di TheSpAndroid, hanno trovato una nuova funzionalità che tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa permetterà agli utenti di utilizzare la propria voce anche senza parlare. Tutto questo sarà possibile grazie ad un’AI che clonerà la voce in appena 10 secondi, mettendola quindi a disposizione per la creazione di video con la funzione text-to-speech.

Come potete vedere negli screenshot qui in alto, una volta premuto il tasto “Crea la tua voce con l’AI” si aprirà una nuova schermata di registrazione che catturerà le tonalità della voce dell’utente per riproporla in modo “artificiale“. Le voci registrate verrà salvate in una libreria protetta a prova di privacy, e gli utenti saranno liberi di eliminarle in qualsiasi momento.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti (e se sarà disponibile anche in Europa), ma sicuramente aiuterà i creator a realizzare filmati semplici con maggior velocità, senza nemmeno dover registrare un voice-over.

