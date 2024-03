OPPO Reno 11F 5G ufficiale in Italia: non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori

Aggiornamento 20/03: lo smartphone arriva in Italia, trovate i dettagli di commercializzazione nell’articolo.

La serie Reno 11 si amplia con un nuovo modello, un dispositivo che ricalca le caratteristiche del resto della gamma Global, ma che è in grado anche di aggiungere qualcosa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su OPPO Reno 11F 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato, adesso anche in Italia.

OPPO Reno 11F 5G: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo mid-range della serie

Crediti: OPPO

Il nuovo medio gamma era già stato anticipato dalla solita valanga di leak: OPPO Reno 11F 5G presenta un design simile a quello dei fratelli maggiori, ma a differenza di questi è dotato di uno schermo flat. Inoltre il modulo che contiene la fotocamera è rettangolare anziché a capsula, mentre i sensori sono allineati con maggiore precisione (quelli degli altri modelli della gamma, invece, sono asimmetrici). Ancora una volta abbiamo uno schermo da 6,7″ Full HD+, un’unità AMOLED a 120 Hz con un lettore d’impronte digitali integrato.

Crediti: OPPO

Il telefono attinge tantissimo da OPPO Reno 11 Global: il chipset che troviamo a bordo è lo stesso Dimensity 7050, alimentato nuovamente da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 67W. Cambia la fotocamera, in questo caso con un sensore OmniVision da 64 MP e senza il teleobiettivo (e senza OIS). OPPO Reno 11F 5G è dotato di un corpo con certificazione IP65, caratteristica che manca all’appello sia nella versione standard che in quella Pro.

OPPO Reno 11F 5G è disponibile in Italia nelle colorazioni Palm Green e Ocean Blue, al prezzo di listino di 369,99€ per l’unica versione da 8/256 GB; acquistandolo dal 20 marzo al 14 aprile, viene offerto con in bundle le cuffie OPPO Enco Free 2i, la smartband OPPO Band 2, caricatore, cover e una sostituzione della batteria fino al 4° anno.

OPPO Reno 11F 5G – Scheda tecnica

Crediti: OPPO

Dimensioni – 161,1 x 74,7 x 7,54 mm per 177 grammi

Certificazione IP65

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit

flat a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR

Tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide e macro

(f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

