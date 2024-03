Moto X50 Ultra sarà il nostro Edge 50 Pro: spunta una data

Aggiornamento 04/03: trapela quella che sarebbe la data di presentazione di Moto X50 Ultra, la trovate nell’articolo.

Motorola ha annunciato di voler tornare nella top 3 mondiale, e per farlo dovrà convincere anche nella fascia alta, in vista del prossimo Moto X50 Ultra aka Moto Edge 50 Pro. Di tutti i produttori di smartphone sul mercato, Motorola è rimasta una delle ultima a non aver ancora sfornato un flagship di nuova generazione, anche se ormai è soltanto questione di tempo.

Moto X50 Ultra alias Moto Edge 50 Pro: primi teaser del top di gamma Motorola

Il primo video teaser ufficiale parla chiaro: Moto X50 Ultra è ormai prossimo al debutto, e ovviamente anche Motorola ha scelto un soprannome a tema intelligenza artificiale. Viene indicato come AI Mobile Phone, anche se per il momento i dettagli sono scarsi: quasi certamente si baserà su Snapdragon 8 Gen 3, SoC che ha dalla sua un AI Engine che usa CPU, GPU, memorie, sensoristica ed NPU per offrire prestazioni AI di primo livello.

Il video ci permette di scorgere una scocca in ecopelle e una fotocamera posizionata in alto a sinistra, per uno smartphone che si vocifera dovrebbe avere una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 125W e il potenziamento di quella wireless a 50W.

Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma l’impressione è che Moto X50 Ultra possa venire presentato in occasione del Gran Premio F1 di Cina, che si terrà a Shanghai dal 19 al 21 aprile. Probabilmente ci sarà da attendere per Moto Edge 50 Pro, la variante Global che dovrebbe debuttare in Europa e in Italia nei mesi successivi (fra X40 ed Edge 40 passarono quasi 4 mesi).

