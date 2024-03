Nuovo design per Google TV: il rollout è finalmente iniziato su Chromecast

Aggiornamento 06/03: Google ha annunciato l’inizio del rollout del nuovo design della piattaforma TV, con gli utenti che stanno finalmente ricevendo la nuova interfaccia con le icone tonde anche su Chromecast. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Google continua a rinnovare la sua piattaforma TV, proponendo oggi un nuovo cambiamento per l’interfaccia grafica. A partire dai primi mesi del 2024, infatti, gli sviluppatori saranno chiamati a modernizzare le icone delle loro app per adattarle al nuovo formato: da quadrate, infatti, le icone diventeranno tonde, per favorire la navigazione.

Google annuncia agli sviluppatori i nuovi cambiamenti alle icone della piattaforma TV

Crediti: Google

I motivi di questo nuovo redesign sembrano essere molteplici: gli sviluppatori, infatti, sembrano non aver appreso bene le linee guida per le icone per le app TV, che spesso risultano sballate a causa di indicazioni che la stessa Google annovera come “problematiche“. Per questo motivo è stato scelto un formato più semplice da comprendere, in modo che tutte le icone possano essere effettivamente uniformate.

Il secondo motivo riguarda la navigazione: con dei cerchi più piccoli rispetto ai precedenti rettangoli, sarà semplice mostrare più applicazioni sulla homescreen di Google TV. Attualmente possono essere mostrate soltanto 12 app prima che compaia il menu “vedi tutte”, mentre nello screen è possibile osservane già 10 senza effettuare ancora nessuno swipe verso sinistra.

Il rollout di questa nuova interfaccia è iniziato ufficialmente il 29 febbraio 2024 e proseguirà durante tutto l’anno: come annunciato da Google, infatti, potrebbero volerci diversi mesi prima che l’aggiornamento sia disponibile per tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma Google TV. Soltanto in questa seconda settimana di marzo (06/03), però gli utenti hanno finalmente iniziato a vedere attivo anche sulle Chromecast il nuovo design con le icone tonde.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le