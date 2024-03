Google Play Store: in arrivo un’importante novità per i download

Molto presto i download delle applicazioni dal Play Store di Android potrebbero diventare molto più veloci, grazie ad una nuova funzionalità a cui starebbe lavorando in questi mesi Google. L’azienda di Mountain View, infatti, starebbe progettando un nuovo sistema che consentirebbe di scaricare più applicazioni contemporaneamente sul proprio smartphone, in modo da velocizzare il processo di installazione delle app.

I download multipli e simultanei sono in arrivo sul Google Play Store

Crediti: TheSpAndroid

Gli esperti di TheSpAndroid, infatti, hanno scovato all’interno del codice sorgente della versione 40.0.13 del Google Play Store dei riferimenti ad una nuova funzionalità che consentirà i download multipli e simultanei delle applicazioni dal marketplace. In questo modo gli utenti potranno installare più applicazioni allo stesso tempo, una funzionalità molto utile sopratutto per quanto riguarda il download degli aggiornamenti che sarà estremamente velocizzato (o almeno così sembra).

Attualmente, purtroppo, la funzionalità sembra essere limitata: per esempio cliccando su “Aggiorna tutti” nella pagina “Gestisci app e dispositivi” il download parallelo non funzionerà, ma è possibile che il problema sia causato semplicimente dalla natura work-in-progress di questa nuova funzionalità. Speriamo quindi che quando il download multiplo verrà reso disponibile per tutti, possa funzionare al meglio con tutte le app.

