Nuova home screen in arrivo con iOS 18: gli iPhone saranno più personalizzabili

Il nuovo iOS 18 si preannuncia come uno dei più grandi aggiornamenti di sempre per il sistema operativo mobile di Apple: tra intelligenza artificiale ed un redesign che potrebbe finalmente dare spazio a maggior personalizzazione da parte degli utenti. La Home Screen, infatti, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere oggetto di un profondo ripensamento, in modo da fornire agli utenti iPhone un modo per rendere davvero proprio lo smartphone.

Spazi vuoti, colonne e righe personalizzabili con il prossimo iOS 18 di Apple

Crediti: Apple

Le informazioni riportate da MacRumors e corroborate da Mark Gurman, suggeriscono che Apple stia lavorando ad un nuovo design per la Home Screen di iOS 18, che offrirà maggiori opportunità di personalizzazione. Questo aspetto, infatti, è da sempre una delle critiche maggiori che gli utenti rivolgono alla compagni di Cupertino, ma la situazione potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi.

Seppur la base dovrebbe restare una griglia invisibile su cui vengono posizionate le app, gli utenti potrebbero finalmente sfruttare il posizionamento di spazi vuoti su righe e colonne tra le applicazioni. Con questa nuova versione della Home Screen dovrebbe arrivare anche la possibilità di creare icone e collegamenti rapidi in modo ufficiale, nonostante sia già possibile con Comandi rapidi e app di terze parti.

La presentazione ufficiale di iOS 18 è attesa alla Worldwide Developer Conference 2024 che si terrà presumibilmente a giugno, mentre il lancio del nuovo sistema operativo mobile dovrebbe avvenire con il lancio dei nuovi iPhone 16 (con tutta probabilità nel mese di settembre).

