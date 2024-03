Apple contro l’UE: il DMA ha reso gli utenti meno sicuri

Il nuovo iOS 17.4 arriverà ufficialmente la prossima settimana permettendo ad Apple di adeguarsi a quelle che sono le normative previste dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. La compagnia guidata da Tim Cook, però, non è mai stata favorevole ai cambiamenti proposti dal governo e, nonostante non ne abbia mai fatto un segreto, è tornato a ribadirlo anche in un whitepaper per gli sviluppatori.

L’Europa ha fatto del suo meglio, ma secondo Apple ha reso gli utenti meno sicuri

Crediti: Apple

Con un documento di ben 60 pagine, Apple ha spiegato nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati al sistema operativo mobile di iPhone, non risparmiando delle aspre critiche all’Unione Europea. “Le misure di salvaguardia [introdotte con iOS 17.4] contribuiranno a mantenere l’esperienza iPhone degli utenti europei il più sicura e protetta possibile, tutelando la privacy, anche se non allo stesso livello di quella del resto del mondo” si legge nel whitepaper.

Per quanto l’Europa ci abbia provato, ribadisce Apple, è evidente che gli utenti iPhone siano meno protetti nel vecchio continente rispetto al resto del mondo. Gli store di terze parti, secondo la compagnia di Cupertino, potrebbero consentire l’accesso a malware e malintenzionati, nonostante le 600 nuove API che proveranno a rendere sicuro anche l’accesso ai marketplace esterni.

