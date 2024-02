Apple apre agli store di terze parti: nuovo aggiornamento di App Store Connect

Gli sviluppatori europei possono da oggi presentare le proprie candidature per il processo di notarizzazione del proprio store di terze parti per iOS. Apple, infatti, con un aggiornamento di App Store Connect ha introdotto la possibilità per gli sviluppatori di far richiesta per la distribuzione delle applicazioni tramite marketplace esterni ai circuiti ufficiali della compagnia di Cupertino.

Apple inizia ad accettare le candidature per i marketplace di terze parti

Crediti: Apple

In vista del 7 marzo, data di entrata in vigore del Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea, Apple si appresta ad aprire le porte agli sviluppatori che vogliono implementare su iOS uno store di terze parti iniziando ad accettare le eventuali richieste per il processo di Notarization. Questa procedura consentirà ad Apple di garantire la sicurezza dello store per gli utenti e per i sistemi di pagamento utilizzati.

Con un nuovo aggiornamento di App Store Connect e TestFlight, le piattaforme messe a disposizione degli sviluppatori per inviare le loro app, Apple ha iniziato il processo che porterà i primi marketplace esterni all’App Store ufficiale tra qualche settimana.

I primi a proporre le proprie alternative potrebbero essere Alt Store, Epic Games e Setapp, mentre restano incerte le aziende che in passato hanno palesato l’intenzione di avere un proprio store ma che non hanno ancora ufficializzato la loro partecipazione.

