Questo tapis roulant salvaspazio UREVO costa solo 219€: perfetto per allenarsi a casa!

Il nuovo anno è cominciato da pochissimo e ovviamente siamo ancora nella fase dei buoni propositi. Sperando di restarci ancora per molto, ecco una soluzione pensata per te che vuoi tornare in forma dopo le feste ma non hai troppo tempo da dedicare all’attività fisica. UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022) è un tapis rolutant salvaspazio, perfetto da utilizzare con semplicità e da riporre in tutta comodità, in sconto ad un prezzo conveniente su Geekmall. E le occasioni dello store non finiscono qui perché ci sono anche altre aggiunte in promo; inoltre tutti i prodotti beneficiano della spedizione gratis dall’Europa!

Economico, compatto e conveniente: UREVO Spacewalk 1 Lite è l’alleato che stavi aspettando per i tuoi allenamenti in casa. Il tapis roulant è adatto a camminate e jogging leggero (fino a 6 km/h), è dotato di doppio assorbimento degli urti e monta un motore potente ma silenzioso. Il suo design lo rendere particolarmente adatto anche ad ambienti ristretti: si tratta di un modello facile da riporre sotto il letto, sottile e leggero.

Il tapis roulant salvaspazio UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022) è in offerta su Geekmall: il prodotto è in sconto di 50€ sul sito ma è possibile risparmiare ulteriormente utilizzando il coupon dedicato. In questo modo il prezzo finale scenderà a soli 219€, ovviamente con spedizione gratis dall’Europa; un’occasione particolarmente “ghiotta”, specialmente se hai voglia di rimetterti in forma dopo le feste e le immancabili abbuffate di cibo che comportano! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri all’interno dell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

Oltre a quest’occasione ti segnaliamo altre due offerte da non sottovalutare, sempre targate Geekmall. Se punti ad uno stile di vita più attivo, magari eliminando i tragitti in auto oppure nei mezzi pubblici sovraffollati, allora questo è il momento di passare ad una bici elettrica. DOTTS C29 è in promo a 739€: si tratta di un modello Mountain Bike, con tanto di portapacchi posteriore e dotato di un potente motore da 750W, pneumatici da 29 x 2,1″, telaio in lega di alluminio (robusto e leggero) ed un cambio Shimano a ben 21 velocità. Il veicolo offre una guida fluida e un’autonomia fino a 50 km in modalità full electric e fino a 100 km con la sola pedalata assistita.

Un altro veicolo adatto per muoversi agilmente in città (ma in questo caso è solo per gli spostamenti e non permette di fare un po’ di attività fisica) è il monopattino elettrico JOYOR S10-S, in sconto a 799€. Si tratta però di una soluzione fuoristrada, quindi particolarmente adatta agli utenti più sportivi amanti della gite in montagna. Il veicolo offre un doppio motore da 1000W, fino a 85 km di autonomia, una struttura in alluminio di tipo aerospaziale, fari ultra-luminosi, pneumatici ammortizzati e tecnologia Cruise Control. Insomma, un monopattino che si trova a suo agio sia in città e sull’asfalto, sia alle prese con percorsi più impegnativi.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

