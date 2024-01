Samsung: come risolvere il problema del display giallo dopo l’aggiornamento a One UI 6

Di recente alcuni utenti Samsung stanno avendo dei problemi con l’aggiornamento alla One UI 6.0: il display dello smartphone si tinge di giallo e sembra che non ci sia verso di tornare ai colori originali. Questa situazione si verificherebbe solo dopo l’update all’ultima versione del software del brand. Andiamo a vedere come fare per risolvere il problema, in attesa del rilascio di una patch del produttore.

Samsung One UI 6.0: come risolvere il problema del display giallo

Crediti: Samsung

Come anticipato in apertura, l’aggiornamento all’ultima One UI 6.0 sta causando non pochi grattacapi a degli utenti Samsung: le segnalazioni arrivano sia da Reddit che dal forum ufficiale del brand e in tutti i casi si segnala lo stesso problema, con il display dello smartphone che diventa giallo. I colori originali non tornano nemmeno disattivando la funzione contro l’affaticamento della vista e qualsiasi impostazione dello schermo non sembra sortire alcun effetto. Al momento si tratta comunque di casi isolati, anche se sembra riguardare utenti sparsi un po’ ovunque. Probabilmente Samsung rilascerà un fix con il prossimo aggiornamento della sua interfaccia, ma nel frattempo ecco come fare a risolvere il problema del display giallo su One UI 6.0.

Il metodo in questione arriva proprio da Reddit, grazie all’intervento di un utente che ha rispolverato un vecchio post. Nel forum ufficiale di Samsung si consiglia anche di effettuare la pulizia della memoria cache di sistema (“Wipe cache partition“) accedendo alla Recovery. Tuttavia si tratta di una soluzione che non sembra dare frutti; nel caso del nuovo metodo, la procedura non è per nulla invasiva ed è alla portata di tutti.

Come risolvere il problema del display giallo su Samsung One UI 6.0 Installa l’app Nova Launcher (in versione Gratis) e impostala come launcher predefinito Tieni premuto in un punto della home per aprire il menu di Nova Seleziona i widget di Nova e poi quello chiamato Attività (va aggiunto alla home) Si aprirà il lungo elenco delle Attività: individua la voce Impostazioni e poi all’interno di questa trova Night Light e clicca su “.Settings$NightDisplaySuggestionActivity” Una volta creato il widget nella home clicca su quest’ultimo e disabilita la voce “Use Night Light” (e seleziona “None” per la voce “Schedule”) Al termine della procedura basta impostare nuovamente il launcher di One UI come predefinito

Per quanto possa sembrare lunga, in realtà la procedura è semplicissima e una volta effettuata potrete anche disinstallare Nova Launcher, qualora non ne abbiate bisogno. Comunque Samsung dovrebbe rilasciare un aggiornamento quanto prima, quindi il problema potrebbe trovare la sua naturare soluzione nel corso delle prossime settimane.

