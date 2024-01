S24, S24+ e S24 Ultra: chi va meglio, fra benchmark e autonomia

Abbiamo già avuto un primo assaggio del confronto fra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, i due System-on-a-Chipset che alimentano la serie composta da Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra. In queste ore stanno arrivando sugli scaffali, perciò sempre più utenti stanno iniziando a mettere le mani sul trittico di top di gamma della compagnia sud-coreana: ma quali sono le differenze sotto il profilo delle prestazioni e dei consumi?

Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: cosa dicono i benchmark e le prove reali

Prima di tutto, ecco un riepilogo delle specifiche tecniche dei due SoC:

Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Processo produttivo 4 nm 4LPP+ Samsung 4 nm N4P TSMC CPU 1 x 3,2 GHz Cortex-X4

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

3 x 2,6 GHz Cortex-A720

4 x 1,95 GHz Cortex-A520 1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 3,15 GHz Cortex-A720

2 x 2,96 GHz Cortex-A720

2 x 2,27 GHz Cortex-A520 GPU Xclipse 940 Adreno 750 RAM LPDDR5X LPDDR5X ROM UFS 4.0 UFS 4.0

Come si traducono questi numeri all’atto pratico? Nei test Antutu, l’Exynos 2400 arriva a punteggi di circa 1.635.230 punti, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sale a 1.766.906; se ci si concentra sul processore, secondo GeekBench S24/S24+ raggiungono 2.131/6.785 punti in single/multi-core, con S24 Ultra che sale a 2.289/7.123 punti.

Exynos 2400's GPU performance

Exynos 2400's GPU performance

It's about on par with Apple A17 Pro, and 2x the performance of Exynos 2200!

Sotto il profilo grafico, cioè quello relativo alla GPU, l’Exynos 2400 tocca un punteggio massimo su 3DMark Wild Life Extreme di 4.432 punti, praticamente il doppio dell’Exynos 2200; lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy lo supera con 4.931 punti, punteggi di tutto rispetto e quasi al pari di iPhone 15 Pro/Pro Max. Rispetto a S24 ed S24+, bisogna sottolineare che S24 Ultra utilizza la sua scocca più grande per integrare una più ampia camera di vapore per dissipare il calore.

Parlando più concretamente, i test gaming restituiscono risultati altalenanti. Quando messi alla prova con Genshin Impact la media è di 60 fps, salendo ai 90 fps di PUBG Mobile e ai 70-90 fps in Fortnite; diverso è il discorso con titoli come Call of Duty: Mobile, dove l’Exynos 2400 arriva a 60 fps e lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a 120 fps, mentre in War Thunder l’Exynos 2400 e i suoi 100 fps superano i 40 fps dello Snapdragon.

Questo perché War Thunder è un gioco che sfrutta il ray tracing: non a caso, l’apposito test 3DMark Solar Bay si chiude con 8.590 punti per lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e 8.855 punti per l’Exynos 2400, la cui GPU Xclipse 940 in collaborazione con AMD risulta maggiormente ottimizzata in tal senso.

Parliamo anche di memorie: confrontando Samsung Galaxy S24 Ultra con il diretto rivale iPhone 15 Pro Max, la tecnologia UFS 4.0 usata da Samsung risulta più veloce fino al 75% rispetto a quella NVMe di Apple.

Per molti, l’aspetto veramente importante è quello legato all’autonomia. Nel test che coinvolge app come le varie app social come Facebook e YouTube, giochi impegnativi come Asphalt e benchmark come 3DMark, Samsung Galaxy S24 Ultra tocca quasi 11 ore rispetto alle 8 ore e 10 minuti di S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max arriva a 10 ore e 20 minuti e Google Pixel 8 Pro a 10 ore. Nei test PCMark, il più piccolo S24 (4.000 mAh) arriva a 13,5 ore, S24+ (4.900 mAh) a 13,2 ore ed S24 Ultra (5.000 mAh) a 15 ore.

