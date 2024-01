Google TV: le chiamate arrivano sul grande schermo con il nuovo aggiornamento

Google ha realizzato una nuova funzionalità per la sua piattaforma TV che consentirà di ricevere le notifiche delle chiamate e trasferire le telefonate direttamente sul grande schermo. Capita spesso, per esempio, che assorti nella visione di un film o della nostra serie tv preferita ci si possa perdere una telefonata importante: grazie a questa nuova funzione questo è un problema del passato.

Le chiamate si ricevono anche in TV: il grande schermo è sempre più connesso

Attualmente in fase di rollout su Google TV, la funzione “Call notifications” consentirà di visualizzare una notifica per le chiamate in arrivo tramite le app supportate sul proprio smartphone. La prima app a fornire questo tipo di funzionalità è Google Meet, ma il supporto potrebbe essere esteso molto presto anche ad altri servizi.

“Se abilitato, puoi ricevere chiamate dalle app supportate su questo dispositivo. Per regolare le preferenze per le notifiche di chiamata per le singole app, fare riferimento alle impostazioni nelle rispettive app. Le notifiche di chiamata vengono visualizzate solo quando sei nel tuo profilo utente personale su questo televisore. È possibile regolare questa impostazione in altri profili per ricevere chiamate anche quando tali profili sono attivi” si legge nella descrizione della funzionalità.

Dite addio, quindi, alle chiamate perse guardando la TV, a meno che non vogliate proprio chiudere un occhio e far finta di non aver visto nemmeno la notifica.

