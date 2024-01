GeForce Now si aggiorna su Android: adesso si gioca a 1440p e 120 Hz

Il cloud gaming è in continua ascesa, così come la tecnologia che permette di riprodurre videogiochi tripla A su qualsiasi schermo, incluso quello degli smartphone. Nel consueto GFN Thursday, NVIDIA ha annunciato un importante aggiornamento per l’app Android di GeForce Now che da oggi potrà eseguire i giochi nelle librerie dagli utenti ad una risoluzione ancora più alta, in modo ancora più fluido.

Maggiore risoluzione e gioco più fluido con il nuovo aggiornamento di GeForce Now per Android

Crediti: NVIDIA

Grazie al nuovo aggiornamento di GeForce Now per Android, infatti, gli utenti potranno giocare sui loro smartphone utilizzando la risoluzione 1440p ad un refresh rate fino a 120 Hz. Sono oltre 1800 i giochi che supportano questa nuova funzionalità, ma per sfruttarla è necessario un abbonamento di livello Ultimate. Il servizio permette di accedere alla propria libreria di giochi su Steam, Epic e Xbox Game Pass, con la possibilità di giocare a titoli free-to-play come Genshin Impact e Fortnite.

GeForce Now mette a disposizione la potenza delle GPU RTX 4080 per sfruttare al meglio i giochi di nuova generazione, applicando alla stesso tempo anche la tecnologia del ray-tracing per una grafica ancora più immersiva e coinvolgente. L’abbonamento Ultimate è disponibile al prezzo di 21.99€ al mese, oppure in sconto a 109€ per 6 mesi.

