JOYOR Y8-S è il monopattino elettrico con doppi ammortizzatori, adatto a ogni strada

Se sei in cerca di un monopattino elettrico di fascia alta ma punti al risparmio, allora JOYOR Y8-S fa sicuramente al caso tuo. Il telaio è realizzato in alluminio di grado aerospaziale ed ha una struttura pieghevole. Il cuore del veicolo è un potente motore da 500W, alimentato da una batteria da 48V 26Ah: il tutto si traduce in un’autonomia di tutto rispetto, in grado di spingersi anche fino ai 75/100 km. Non mancano doppi freni a disco ed un paio di pneumatici da 10″, entrambi con ammortizzati. In questo modo è possibile affrontare asfalto, sterrato e sabbia in tutta comodità. Per l’illuminazione sono presenti un faro anteriore ed una luce di posizione sul retro mentre nella parte superiore trova spazio un pratico schermo LCD per visualizzare i vari parametri della corsa.

Il monopattino elettrico JOYOR Y8-S scende a 619€ con il nuovo codice sconto di Geekbuying: un monopattino elettrico potente e comodo da utilizzare, perfetto per la città (e non solo), a prezzo conveniente e con spedizione rapida e gratuita dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

