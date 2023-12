Google Pixel 8 e 8 Pro: la batteria delude nei test di DxOMark

Dopo essersi pronunciato sulle qualità di fotocamera e display, il team di DxOMark torna a parlare di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e lo fa valutandone batteria e ricarica. Come ogni smartphone, specialmente quando si parla di top di gamma, l’autonomia è un fattore decisamente rilevante nello scegliere un modello piuttosto che un altro: ma come si comportano gli ultimi due top di gamma di Big G.

Google Pixel 8 e 8 Pro messi alla prova nei test di batteria e ricarica di DxOMark

Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno una batteria da 4.575 mAh e 5.050 mAh, dotati di supporto alla ricarica rapida a 27W e 30W e di quella wireless con potenza a 18W e 23W. Per quanto riguarda le altre specifiche, parliamo di telefoni dotati di schermo OLED da 6,2″ FHD+ e 6,7″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz e un microchip Google Tensor G3 a 4 nm prodotto da Samsung.

Dopo averli testati, DxOMark afferma che entrambi i modelli si comportano bene in ambiti quali gaming e streaming video, dimostrando una buona autonomia. Non si può dire lo stesso durante lo streaming musicale e in fase di chiamata al chiuso, oltre ad avere una potenza di ricarica non particolarmente elevata: per caricare Pixel 8 e 8 Pro servono circa 90/100 minuti.

I risultati sono ancora meno entusiasmanti se confrontati a quelli di altri modelli concorrenti come Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13, iPhone 15, Motorola Edge 40 e Huawei P60 Pro, e anche quando confrontati con i predecessori Pixel 7 e 7 Pro i miglioramenti sono minimi se non assenti. DxOMark ha dato loro un punteggio di 103 e 111 punti, finendo per classificarli in 121° e 104° posizione nella sua classifica.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le