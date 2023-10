Honor rilascia un nuovo Control Center: vi ricorda qualcosa?

Da quando è stata venduta dalla ex casa madre Huawei, Honor ha intrapreso il suo percorso, non soltanto sotto il profilo hardware ma anche quello software. Se gli smartphone Huawei hanno dovuto fare a meno dei servizi Google, quelli Honor possono ancora usufruirne, ma è altrettanto importante l'interfaccia utente. A tal proposito, in questi giorni sta venendo rilasciato un aggiornamento software il cui scopo primario è quello di aggiungere un nuovo Control Center.

Il nuovo aggiornamento Global porta un nuovo Control Center sugli smartphone Honor

Prima (sx), dopo (dx)

Il nuovo Control Center sviluppato da Honor ricorda una fusione fra quello di HarmonyOS per Huawei e quello della MIUI per Xiaomi, ispirandosi a elementi di entrambe le schermate. Rispetto a quello precedente, adesso c'è una schermata dedicata soltanto alle notifiche, mentre l'altra si occupa di fornire le varie scorciatoie. In alto ci sono i due riquadri principali per connettività e screenshot, al centro ci sono il lettore multimediale e gli slider per luminosità e audio, infine in basso tutte le altre scorciatoie.

Il roll-out del nuovo Control Center è iniziato in Cina lo scorso maggio, ma adesso è in corso il rilascio anche sotto forma di aggiornamento Global, pertanto non dovrebbe essere necessario attendere molto prima che arrivi anche alle nostre latitudini. Fra le novità software dell'update c'è anche l'aggiunta delle funzioni Instant Movie e Honor Connect, il miglioramento della scansione dei documenti tramite Magic Text e l'ottimizzazione della compatibilità con alcune app di terze parti.

