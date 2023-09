iQOO 12 sempre più tangibile: nuovi dettagli sulle specifiche

Anche se manca parecchio tempo all'uscita dei prossimi top di gamma targati iQOO, lentamente stanno iniziando a fare capolino le prime indiscrezioni. Le ultime novità su iQOO 12 e 12 Pro offrono una breve panoramica sulle specifiche e su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico dei prossimi terminali del brand partner di vivo: ecco cosa aspettarsi dai nuovi modelli.

Aggiornamento 08/09: si torna a parlare delle specifiche della serie iQOO 12 con ulteriori aggiunte. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

iQOO 12 e 12 Pro: ecco i primi dettagli sulle specifiche

Crediti: iQOO

In linea con le precedenti generazioni ci aspettiamo due modelli: di recente si è parlato delle novità in fatto di ricarica rapida e della possibilità di vedere la tecnologia da 200W anche a bordo del modello base (con una capiente batteria da 5.000 mAh). Non vi è alcuna certezza al momento e questa velocità potrebbe restare esclusiva del modello Pro. Nel frattempo sono arrivate altre indiscrezioni in merito a iQOO 12, con una breve panoramica delle specifiche.

Il nuovo flagship dovrebbe avere dalla sua un display flat con risoluzione 2K e PWM Dimming avanzato. Ovviamente a muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 3, il prossimo chipset di punta di Qualcomm, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB/1 TB di memoria interna. Similmente al predecessore dovremmo avere una fotocamera principale con un sensore da 50 MP. Si parla poi del supporto alla ricarica rapida da 100W. Quest'ultimo aspetto appare quanto mai controverso dato che il precedente iQOO 11 si spinge fino ai 120W (con il modello Pro in grado di toccare la vetta dei 200W).

Crediti: DigitalChatStation/Weibo

In merito al prossimo iQOO 12 Pro, anche in questo caso è DigitalChatStation ad offrire qualche dettaglio in più: il terminale avrà dalla sua uno schermo AMOLED E7 con risoluzione 2K ed una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Ci sarà poi un lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto il display. Il frame perimetrale sarà realizzato in metallo mentre per la ricarica non mancherà la tecnologia da 200W. Come anticipato anche in precedenza, a questo giro dovremmo avere un teleobiettivo a periscopio OV64B da 64 MP (con zoom ottico 5X). Ci sarebbe poi un sensore principale OV50H da 50 MP e si vocifera della presenza del chip di imaging proprietario vivo V3.

Mancano ancora alcuni dettagli eppure le specifiche tecniche di iQOO 12 e 12 Pro si stanno delineando chiaramente. Per quanto riguarda l'uscita sul mercato, il lancio è atteso entro fine anno quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo per nuovi leak.

