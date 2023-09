Apple voleva acquisire Bing da Microsoft ma qualcosa è andato storto

In questi giorni si sta tenendo la causa antitrust del Dipartimento di Giustizia americano contro Google ed era inevitabile che dal dibattimento venissero fuori informazioni molto importanti mai conosciute prima d'ora. Con la testimonianza di Eddy Cue di Apple, infatti, veniamo a conoscenza delle trattative con Google e Microsoft per il motore di ricerca predefinito su iOS, ma delle indiscrezioni suggeriscono che la compagnia della Mela stesse lavorando per acquisire completamente Bing.

Apple voleva battere Google mettendo le mani su Bing

Nel 2020 Bing non era sicuramente il motore di ricerca che conosciamo oggi, ma un semplice competitor di Google che come tutti gli altri faticava a trovare spazio in un settore totalmente dominato dalla tecnologia di Big G. Apple, dopo aver trovato l'accordo con Microsoft per utilizzare Bing come motore di ricerca predefinito sui suoi dispositivi dal 2013 al 2017, stava tornando a stringere una partnership con Google, ma l'idea iniziale era quella di batterla con un'acquisizione.

Secondo le informazioni riportate da Bloomberg, infatti, nel 2020 Apple e Microsoft si sono sedute al tavolo delle trattative per portare a Cupertino il motore di ricerca Bing ed iniziare quindi una seria battaglia contro il colosso Google. La trattativa, però, si sarebbe arenata in fretta senza mai raggiungere le fasi più avanzate a causa di una scarsa fiducia di Apple nella tecnologia dietro il motore di ricerca di Microsoft.

“Se non puoi batterli, alleati con loro” è quello che deve aver pensato in seguito Apple che è tornata a firmare la partnership con Google rendendo quello di Big G il motore di ricerca predefinito su iOS. Vedendo cosa è diventato oggi Bing, sarebbe stato interessante scoprire quali innovazioni avrebbe potuto integrare Apple in questo settore.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le