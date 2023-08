OpenAI registra il marchio GPT-5: upgrade imminente per ChatGPT?

Dopo un breve periodo di silenzio radio si torna a parlare di GPT-5, la nuova versione del modello di linguaggio che alimenta l'oramai popolarissimo servizio di intelligenza artificiale ChatGPT. In queste ore, infatti, è emersa in rete la registrazione del marchio ufficiale da parte di OpenAI, il che potrebbe far presagire ad un rilascio ufficiale nelle prossime settimane.

La nuova versione di ChatGPT potrebbe essere proprio dietro l'angolo

Crediti: USPTO

La registrazione del nuova marchio copre diverse categorie, tra cui programmi e software relativi ai modelli di linguaggio, produzione artificiale di testo, elaborazione di linguaggio naturale, generazione ed analisi. Le novità potrebbero riguardare, tuttavia, la conversione di dati audio in testo, così come il riconoscimento della voce e del parlato, utilizzato per la generazione di contenuti.

La registrazione del marchio è attualmente in fase di revisione, questo significa che l'USTPO (l'ente americano predisposto alla registrazione dei marchi) dovrà effettuare il processo di verifica prima di concedere la proprietà del marchio ad OpenAI. La nuova versione potrebbe quindi essere dietro l'angolo, viste anche le tempistiche adottate dall'azienda per il precedente modello.

GTP-4, infatti, è stato registrato il 13 marzo 2023, con la pubblicazione online avvenuta solo poche settimane dopo. La fine dell'estate, quindi, potrebbe finalmente vedere protagonista ChatGPT alimentato da GPT-5.

