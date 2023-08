Lenovo sfiderà Steam Deck e ROG Ally con il nuovo Legion Go

Steam Deck ha lanciato una vera e propria rivoluzione nel settore del portable gaming: un mercato rimasto orfano di PlayStation e completamente dominato da Nintendo Switch sta vivendo un vero e proprio rinascimento grazie all'arrivo di nuovi dispositivi che provano a contrastare la creatura di Valve. L'ultimo, ma solo in ordine temporale, sembra essere Lenovo che potrebbe lanciare a breve sul mercato la sua console portatile Legion Go.

Lenovo Legion Go: AMD Phoenix e display da 8″ per trovare spazio nel settore del portable gaming

Crediti: Liliputing, Windows Central

Dopo ASUS con il suo ROG Ally, anche Lenovo sembra essere intenzionata a competere con Steam Deck e sarebbe in procinto di lanciare un nuovo ibrido PC-console portatile con sistema operativo Windows 11 in grado di eseguire i moderni videogiochi. Le caratteristiche chiave sembrerebbero essere due: display da 8” e CPU AMD Phoenix per sfruttare al meglio le prestazioni.

Il design di questa nuova console portatile, stando alle informazioni riportate in rete, potrebbe somigliare molto a quello di Lenovo Legion Play: una console portatile con sistema operativo Android che non ha mai raggiunto il mercato se non sottoforma di prototipo.

Al momento non si conoscono le specifiche tecniche del dispositivo, ma la presenza di Windows 11 dovrebbe escludere la possibilità che si tratti di una console destinata al solo utilizzo dei servizi cloud: con la potenza dei processori AMD Phoenix, infatti, è possibile eseguire i giochi di ultima uscita senza alcun tipo di problema.

Rimangono sconosciute, invece, le tempistiche di lancio: il leak infatti non accenna in alcun modo al periodo in cui la nuova console di Lenovo possa arrivare sul mercato.

