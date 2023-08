Android 14 Beta 5.1 disponibile da oggi: ultimi ritocchi prima del rilascio finale

Dopo poco più di una settimana dal lancio della quinta ed ultima beta per Android 14, Google propone agli utenti Pixel una nuova patch minore mirata alla correzione di alcuni fastidiosi problemi riscontrati dai tester negli ultimi giorni. Il lancio ufficiale del nuovo sistema operativo si avvicina sempre più, mentre l'esperienza utente continua a migliorare.

Il nuovo aggiornamento per Android 14 Beta 5 risolve diversi problemi e migliora le performance

Crediti: Google

Android 14 Beta 5.1 è un aggiornamento minore che si occupa di correggere gli ultimi bug evidenziati dagli utenti nella versione di test lanciata solo pochi giorni fa. Nessuna nuova funzione, visto che questa Beta è considerata da Google l'ultima prima del lancio ufficiale del nuovo sistema operativo. Non è escluso che arrivi anche un secondo aggiornamento minore, dato che alcune problematiche sembrano essere non risolte del tutto. Tutte le novità sono elencate qui sotto.

Risolto un problema che causava l'interruzione del rilevamento di una scheda SIM da parte del sistema se le funzioni di Numero di Chiamata Fissa (FDN) erano abilitate.

Risolto un problema che causava interruzioni della connettività per i dispositivi con gestori che utilizzano la modalità 5G standalone (SA).

Risolto un problema per alcuni dispositivi in cui veniva visualizzata una schermata iniziale vuota dopo lo sblocco del dispositivo.

Risolto un problema di prestazioni disabilitando temporaneamente la live wallpaper con stile di piuma su Pixel Fold. La versione della live wallpaper sarà riabilitata dopo che gli altri problemi sottostanti saranno stati risolti.

Android 14 Beta 5.1 può essere scaricata come sempre tramite le impostazioni del vostro smartphone Pixel: verificando la presenza di nuovi aggiornamenti vi verrà notificata la dispobilità della patch UPB5.230623.005 per Pixel e UPB5.230623.005.A1 per Phold e Tablet.

