Non solo Legion Go: Lenovo prepara anche i nuovi occhiali smart

Negli ultimi giorni sono tante le indiscrezioni in rete che vedono protagonista Lenovo, che si starebbe preparando a portare sul mercato non uno ma ben due nuovi prodotti della linea Legion, il brand dell'azienda dedicato al gaming. Abbiamo già visto il tanto vociferato Legion Go, una console portatile ibrida come se ne sono viste tante in questo periodo, ma oggi un noto insider suggerisce che in arrivo ci sarebbero anche degli occhiali smart firmati Legion che farebbero coppia con la console.

Lenovo riaccende la fiamma del brand Legion con console portatile e occhiali smart

Crediti: Evan Blass

Evan Blass, uno tra i più popolari leaker in attività su Twitter, ha pubblicato in queste ore un post che raffigura i nuovi occhiali smart di Lenovo, che saranno presentati probabilmente insieme alla console Legion Go e che avranno un qualche tipo di sinergia insieme. L'immagine mostra coem gli occhiali siano predisposti anche alle lenti con prescrizione, consentendo anche a chi ha bisogno di lenti correttive la possibilità di indossarli.

Questo nuovo dispositivo potrebbe fungere come schermo aggiuntivo per la console, in modo da avere un'esperienza di gaming immersiva senza dover rimanere fermi a fissare lo schermo della TV oppure della console stessa. Purtroppo l'insider non ha fornito ulteriori informazioni sul prodotto, bisognerà quindi attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le funzionalità di questi nuovi occhiali smart.

Lenovo's got Legion-branded smart glasses to launch alongside the Go handheld. pic.twitter.com/Q9YeLDhRDg — Evan Blass (@evleaks) August 17, 2023

Sembra proprio che Lenovo abbia intenzione di rinvigorire il brand Legion, voi cosa ne pensate? Vi incuriosiscono i nuovi prodotti della compagnia cinese?

