Tronsmart T7 quasi a metà prezzo: lo speaker Bluetooth 5.3 scende a soli 25€!

Nuovo appuntamento con le casse wireless di Tronsmart, stavolta con protagonista un modello dalle tante qualità sia audio che estetiche. Parliamo dello speaker Bluetooth Tronsmart T7, che torna in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo decisamente allettante!

Codice sconto Tronsmart T7: come risparmiare sullo speaker Bluetooth 5.3

Lo speaker Tronsmart si presenta con una struttura ergonomica e tutto sommato compatta, facilmente trasportabile, anche in termini di vezzi estetici con i lati illuminati dal LED RGB che vanno a tempo di musica. Passando al lato tecnico, presente la tecnologia proprietaria SoundPulse, oltre a due tweeter ed un woofer per un totale di 30W, per un audio surround. Per il volume, sempre ai lati, è presente una manopola rotante, molto comoda rispetto ai tasti.

Lato connettività, abbiamo un supporto al Bluetooth 5.3, mentre per l'autonomia abbiamo un modulo batteria da 4.000 mAh, che garantisce fino a 24 ore di utilizzo. Possibile inoltre collegare due dispositivi di questo tipo per avere un'esperienza stereo e personalizzare l'ascolto con le varie modalità di equalizzazione tramite applicazione dedicata. Infine, ma non meno importante, è presente il trattamento idrorepellente IPX7.

Lo speaker Bluetooth Tronsmart T7 torna in promozione grazie allo store Geekbuying: il dispositivo è in offerta con codice sconto ed è presente anche la spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

