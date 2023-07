WhatsApp semplifica la ricerca: ora è più facile chattare con i numeri sconosciuti

Meta ha finalmente pubblicato un nuovo aggiornamento per la versioni iOS e Android di WhatsApp che introduce una funzione tanto attesa dagli utenti: la possibilità di cercare ed avviare nuove chat in maniera semplificata anche con i numeri sconosciuti che non sono effettivamente salvati nella rubrica dello smartphone.

Su WhatsApp per iOS e Android è più semplice iniziare nuove chat anche con numeri non in rubrica

Crediti: WaBetaInfo

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti di WhatsApp potranno avviare nuove conversazioni anche con numeri che non sono salvati in rubrica, semplicemente cercando il numero telefonico all'interno della barra di ricerca dell'applicazione. In questo modo, un po' come accade anche su Telegram, il sistema verificherà che il numero sia effettivamente iscritto a WhatsApp e consentirà di avviare una nuova chat.

Questa nuova funzione sembra essere attualmente in fase di rollout, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti fin da subito. Nel corso delle prossime settimane, tuttavia, la possibilità di avviare nuove conversazioni con numeri non salvati in rubrica dovrebbe arrivare sia su WhatsApp per iOS che per Android.

Nell'ultima versione beta dell'app sono arrivati anche i nuovi avatar animati, che consentono di esprimere al meglio il proprio stato d'animo anche nella conversazioni digitali.

