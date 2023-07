Su WhatsApp arrivano i nuovi avatar animati: prime immagini dalla beta

WhatsApp sembra essere sempre intenzionata a proporre nuovi modi di comunicare per i suoi utenti e nella più recente Beta per la versione Android sono arrivati dei nuovi sticker che danno vita agli avatar personalizzati che è possibile creare direttamente dall'applicazione.

Gli avatar personalizzati si animano grazie ai nuovi sticker di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Dopo l'annuncio di WhatsApp che ha introdotto nell'app la possibilità di creare gli avatar personalizzati direttamente dalla fotocamera, sembra che Meta sia intenzionata ad animare le creazioni degli utenti con un nuovo pacchetto di sticker. Nella versione beta 2.23.15.6 di Android, infatti, sono apparsi dei nuovi adesivi animati e dinamici, che ritraggono il proprio avatar in diverse situazioni.

Grazie a questo nuovo pacchetto è possibile vedere il proprio avatar personalizzato salutare, ridere, piangere, mandare baci, fare capriole e tanto altro direttamente dall'app, senza la necessità di creare manualmente le animazioni. Questa funzione porta maggiore dinamicità nei contenuti creati direttamente su WhatsApp, con la possibilità di esprimere al meglio se stessi tramite il proprio avatar.

Il nuovo pacchetto di sticker potrebbe arrivare a breve anche nelle versioni stabili di WhatsApp per Android e iOS, oltre che sul web e sulle applicazioni per PC. Sembra infatti che la funzione sia abbastanza pronta per il grande pubblico e che possa mancare poco al rilascio ufficiale.

