Redmi Pad costa meno di 170€ con questo coupon: il tablet Xiaomi dell’estate!

Dopo aver riportato sulla cresta dell'onda i tablet Android, Xiaomi ha pensato bene anche di offrire un'alternativa low budget, ovviamente sotto l'egida di Redmi. Il risultato è Redmi Pad, un dispositivo economico ma completo, dotato di specifiche solide, un look giovanile ed un prezzo davvero niente male: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Redmi Pad: il tablet low budget di Xiaomi costa meno di 170€

Il tablet di Redmi è un dispositivo budget, ma che non rinuncia allo stile. Compatto ed elegante, presenta una scocca metallica ed un ampio display super fluido 2K da 10,61″ (con refresh rate a 90 Hz), speaker stereo con Dolby Atmos ed un chipset Helio G99 a 6 nm. Redmi Pad offre una capiente batteria da 8.000 mAh con ricarica da 18W, una fotocamera da 8 MP ed un modulo selfie ultra-grandangolare da 8 MP.

Il tablet economico di Xiaomi torna in offerta con codice sconto e questa volta il prezzo è super conveniente: solo 168€ per mettere le mani su Redmi pad, con tanto di spedizione gratis su Geekbuying (si tratta della versione China, da 6/128 GB). E se volete saperne di più, eccovi la nostra recensione completa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a visualizzare AdBlock.

