Sconti tech UGREEN per il Prime Day: partono le offerte e risparmi fino al 36%!

Mancano solo pochi giorni all'evento più atteso dell'estate (e probabilmente dell'anno): l'Amazon Prime Day 2023 è alle porte ma le prime occasioni arrivano già da ora grazie alle offerte tech targate UGREEN. Se state cercando un caricatore USB-C potente o magari una soluzione ultra-compatta, se avete bisogno di un Hub USB come supporto per il vostro portatile, allora date un'occhiata agli sconti UGREEN: il risparmio è assicurato!

Le offerte UGREEN dedicate al Prime Day 2023 di Amazon cominciano oggi: tante occasioni con sconti fino al 36%

Crediti: UGREEN

L'evento promozionale del Prime Day avrà luogo l'11 e 12 luglio, ma le offerte UGREEN partono dal 7 luglio. Il brand è specializzato in prodotti tech ed accessori: si tratta di un marchio affidabile, conosciuto e conveniente, che propone dispositivi di qualità a prezzi accessibili. E grazie agli sconti in occasione del Prime Day, le occasioni si fanno ancora più ghiotte!

Crediti: UGREEN

Per chi cerca un caricatore potente, il modello Nexode è la soluzione più adatta: parliamo di un caricabatterie USB-C con tecnologia GaN (che permette di avere dimensioni più compatte, ma performante top ed una migliore dissipazione del calore), una potenza di 100W ed un look elegante. Il dispositivo è perfetto sia per caricare il vostro smartphone, ma ha la potenza necessaria anche per il PC (è compatibile con MacBook Pro/Air). Inoltre si tratta di un modello in grado di caricare due dispositivi contemporaneamente (in questo caso con 65W e 30W in uscita).

Crediti: UGREEN

Cerchi un caricatore in formato ultra-compatto? Allora Nexode Mini è quello che ti serve: piccolo, leggero, con tecnologia GaN e una potenza di 30W. E per rendere ancora più produttivo il tuo notebook affidati all'Hub USB-C con 5 porte: il gadget offre un ingresso USB 3.0 da 100W, un USB 2.0, una porta HDMI e un ingresso PD. Il tutto in un corpo compatto, con una scocca metallica (per una sensazione premium).

Ed ora bando alle ciance, ecco le offerte UGREEN per l'Amazon Prime Day 2023: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con UGREEN.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le