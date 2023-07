Samsung Galaxy Enhance-X: modelli compatibili e link al download

Da sempre, Samsung è solita offrire un software particolarmente ricco (a volte anche troppo) ai suoi utenti, come nel caso dell'app Galaxy Enhance-X. Lanciata nel 2022, ha introdotto il concetto di editing foto tramite intelligenza artificiale, lasciando che il meccanismo IA di Samsung si occupi di ritoccare le immagini che vogliamo migliorare e/o correggere. Per quanto possa rilevarsi molto utile per velocizzare queste operazioni, non tutti gli utenti possono utilizzarla, perciò vediamo quali smartphone Samsung sono compatibili.

Samsung Galaxy Enhance-X è l'app fotografica per il ritocco tramite IA: ecco su quali modelli funziona

Con Samsung Galaxy Enhance-X, basta un clic per far intervenire l'intelligenza artificiale e modificare la foto per correggerne alcuni aspetti. Per esempio, è possibile migliorare la gamma dinamica, schiarire le foto poco luminose, aumentare nitidezza e risoluzione, correggere le distorsioni delle lenti, ridurre l'effetto moiré, rimuovere ombre, riflessi indesiderati e sfocature dalle foto mosse.

Ecco su quali smartphone è possibile utilizzarla:

Samsung Galaxy S23 , S23+ , S23 Ultra

, , Samsung Galaxy S22 , S22+ , S23 Ultra ,

, , , Samsung Galaxy S21 , S21+ , S21 Ultra , S21 FE

, , , Samsung Galaxy S20 , S20+ , S20 Ultra , S20 FE

, , , Samsung Galaxy Note 20 , Note 20 Ultra

, Samsung Galaxy Z Fold 4 , Z Fold 3 , Z Fold 2

, , Samsung Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3, Z Flip 4G/5G

La compagnia ha confermato che sta lavorando per portarla anche sulla serie Galaxy A, M e Tab. Il principale requisito richiesto è il software, cioè Android 13, One UI 5.1 e successivi, anche se probabilmente i migliori risultati si avranno comunque sui top di gamma che possono vantare un hardware adeguato alle operazioni d'intelligenza artificiale. SoC Samsung come Exynos 990, 2100 e 2200 e Qualcomm come Snapdragon 865, 888, 8 Gen 1 e 8 Gen 2 for Galaxy integrano l'NPU (Neural Processing Unit), componente incaricata di fornire le risorse hardware per velocizzare le operazioni di calcolo IA.

Se avete uno dei modelli compatibili, potete scaricare l'app dai seguenti link:

Scarica Samsung Galaxy Enhance-X – Galaxy Store / APKMirror

