Nubia Z50S Ultra, primo sample fotografico: velleità da camera phone

Avete presente quando vi abbiamo detto che Nubia stava preparando un nuovo top di gamma, da alcuni indicato come Nubia Z50S Ultra? Se prima si trattava soltanto di indiscrezioni adesso abbiamo i teaser ufficiali a confermarne l'esistenza. Non c'è ancora certezza sul nome commerciale, ma l'impressione è che Nubia voglia ripetersi e fare come con la serie Z40, che prima debuttò con Z40 Pro a cui poi seguì Z40S Pro.

Nubia Z50S Ultra si rivela nella prima immagine teaser: come cambierà la fotocamera

L'immagine ufficiale è stata pubblicata sul profilo Weibo di Nubia e mostra quello che con molta probabilità è un modulo fotografico circolare, diverso rispetto a quello più rettangolare di Z50 Ultra. Su di esso è ben visibile l'indicazione relativa alla lente da 35 mm, lo stesso tipo di ottica che Nubia ha utilizzato sui suoi ultimi flagship. Avere un'inquadratura con zoom 1.4x rispetto agli smartphone tradizionali fa sì che il framing dell'immagine sia più simile a quello dell'occhio umano, secondo Nubia, restituendo una prospettiva più realistica.

Il CEO Ni Fei ha pubblicato anche un'immagine del sensore fotografico di Nubia Z50s Ultra, promettendo un'apertura focale più ampia di altri sensori del genere. La scopriamo nel primo sample fotografico, scattata a 35 mm e con apertura f/1.59, dove possiamo apprezzare un alto livello di dettaglio anche quando la luminosità della scena non è favorevole. Potete apprezzarla a massima risoluzione a questo link.

Crediti: Nubia

Vediamo poi l'indicazione “Ultra Sensing Camera“, e secondo le indiscrezioni il nuovo camera phone Nubia sarebbe dotato di un sensore 1″-type, un passo in avanti rispetto al Sony IMX787 da 1/1.37″ di Z50 Ultra. Fra l'altro, si può notare come il modulo fotografico sia ben più sporgente del modello precedente, una caratteristica che di solito va di pari passo con l'utilizzo di sensori più grandi che richiedono più spazio nella scocca. Se così fosse, sarà interessante vedere il confronto con Xiaomi, OPPO e vivo, per ora le uniche ad aver utilizzato un sensore del genere.

Ricordiamo le specifiche tecniche di questo Nubia Z50S Ultra, che dovrebbe basarsi su Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (cioè l'8 Gen 2 for Galaxy) con memorie LPDDR5X e UFS 4.0, schermo a 144 Hz e batteria con ricarica a 80W.

