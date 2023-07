Domotizza la tua casa con la multipresa smart Tuya: oggi a meno di 25€!

Nelle nostre case ci sono sempre più dispositivi smart che possiamo controllare dalle applicazioni e dagli assistenti vocali, ma anche molti elettrodomestici e dispositivi della passata generazione che richiedono ancora la pressione fisica dell'interruttore. Grazie alla multipresa smart Tuya è possibile trasformare questi dispositivi in elementi smart e domotizzare completamente la propria abitazione.

La multipresa smart Tuya è composta da quattro prese di tipo Schuko controllabili singolarmente, affiancate da altrettante prese USB che vengono però controllate in blocco. Tramite l'app Tuya, quindi, sarà possibile accendere e spegnere singolarmente ognuna delle quattro prese di corrente, mentre per gli elementi USB sarà possibile attivarli o disattivarli tutti. L'interruttore generale, invece, consente di spegnere o accendere completamente la multipresa.

Il dispositivo è dotato di connessione Wi-Fi e Bluetooth, con il supporto per gli assistenti vocali e gli ecosistemi di Amazon Alexa, Google Home (Assistant) e Samsung SmartThings. La multipresa offre la protezione dal sovraccarico, proteggendo i dispositivi che sono collegati ad essa da eventuali innalzamenti della corrente. Dall'app Tuya (disponibile su iOS e Android) è possibile inoltre controllare i consumi ed impostare i timer per il controllo temporizzato.

La multipresa smart Tuya è disponibile in offerta su Gshopper al prezzo di 24.63€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, che avviene direttamente dai magazzini europei dello shop online, è totalmente gratuita.

