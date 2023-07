KingKong Star ufficiale: il primo rugged phone 5G di CUBOT!

La compagnia cinese CUBOT è specializzata in dispositivi tech ma da sempre ha un occhio di riguardo per i modelli ultra-resistenti. CUBOT KingKong Star è l'ultimo modello della famiglia e porta con sé una grande novità: si tratta del primo rugged phone del brand con connettività 5G e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

CUBOT KingKong Star: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged 5G

Design e display

Crediti: CUBOT

Il nuovo arrivato della serie KingKong è un dispositivo unico nel suo genere: il rugged phone è dotato di una cover posteriore futuristica, con un display personalizzabile da 1,09″ ed una scocca caratterizzata da una trama tecnologica. In alternativa è presente anche una variante Red, con uno stile aggressivo che ricorda molto il look degli smartphone da gaming. CUBOT KingKong Star è dotato di un ampio schermo Full HD+ (2.460 x 1080 pixel), una soluzione da 6,78″ con refresh rate a 90 Hz ed un notch a goccia per la selfie camera.

Crediti: CUBOT

Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre le dimensioni sono di 180,2 x 80,8 x 17,8 mm per un peso di 395 grammi. Ovviamente parliamo di un modello resistente ad acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme, dotato di certificazioni IP68 e IP69K.

Specifiche tecniche

Crediti: CUBOT

Il cuore del nuovo CUBOT è il chipset Dimensity 700, realizzato a 7 nm, accompagnato da 12 GB di RAM, fino a 12 GB aggiuntivi di Virtual RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Il dispositivo offre un triplo slot per la massima liberà, con Dual SIM e spazio per la schedina di memoria.

Crediti: CUBOT

Tra le altre specifiche tecniche di CUBOT KingKong Star segnaliamo la presenza di una super batteria da 10.600 mAh con ricarica rapida da 33W, mentre il comparto fotografico comprende un sensore principale da 100 MP, un obiettivo macro da 8 MP ed una Night Vision Camera da 24 MP (con infrarossi); frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Crediti: CUBOT

Il resto delle caratteristiche comprende il supporto alla connettività 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, l'NFC per i pagamenti e Android 13 lato software.

CUBOT KingKong Star – Prezzo e uscita

Crediti: CUBOT

Il nuovo CUBOT KingKong Star è stato lanciato per il mercato Global al prezzo di 341,8€ su AliExpress, tuttavia aspetta prima di effettuare l'acquisto. Il debutto vero e proprio partirà dal 7 agosto e sicuramente ci sarà un'offerta lancio per celebrare l'uscita del rugged phone. Aspettando maggiori dettagli, qui trovate un'iniziativa promozionale mentre nel sito ufficiale sono presenti tutte le info sul dispositivo.

