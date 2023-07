Blackview Tab 15 Pro tra i migliori sotto i 200€: Widevine L1, 4G e 8 GB di RAM

Il tablet Blackview Tab 15 Pro è una soluzione accessibile e completa, con tanto da offrire: si tratta di un modello 4G a meno di 200€ grazie al nuovo codice sconto dedicato. Un tablet perfetto per produttività e intrattenimento, senza troppe rinunce e con nulla da invidiare ai terminali più blasonati.

Codice sconto Blackview Tab 15 Pro: uno dei migliori tablet sotto i 200€, completo ed affidabile

Blackview Tab 15 Pro è uno dei tablet più recenti del brand cinese ed offre una miriade di caratteristiche interessanti ad un prezzo super conveniente. Si tratta di una soluzione con connettività 4G LTE, quindi perfetto da portare in giro ad ogni occasione; inoltre è presente la certificazione Widevine L1, che permette di beneficiare dello streaming video in alta definizione (sulle principali piattaforme come Netflix, YouTube, Disney+ e così via).

Il corpo è realizzato in metallo, con uno spessore di 7,3 mm; frontalmente abbiamo un ampio schermo In-Cel da 10,5″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel) in 16:10 per guardare al meglio le tue serie preferite, con un'esperienza audio al top grazie alla configurazione Quad-box speaker. La batteria è una capiente unità da 8.280 mAh con ricarica rapida da 18W mentre il cuore del terminale è il chipset Unisoc T606, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite micro SD).

Il tablet Android Blackview Tab 15 Pro debutta anche sullo store Banggood ed è subito in offerta lancio: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a soli 182€, con un ulteriore risparmio grazie alla spedizione gratis. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione completa di Tab 15 Pro! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

