Recensione Blackview Tab 15 Pro: il tablet perfetto per lavoro e studio con penna inclusa

Il mercato dei tablet economici è sempre in fermento, ma quello che vi proponiamo oggi potrebbe essere la scelta ideale per lavoro e studio grazie ad alcune sorprese che non vi aspettereste di trovare direttamente in confezione. Blackview Tab 15 Pro è un tablet che offre le giuste prestazioni ad un prezzo davvero interessante, con il supporto per la penna digitale e la cover a libro già incluse nella confezione di vendita. Scoprite insieme a noi pregi e difetti di questo tablet firmato Blackview.

Recensione Blackview Tab 15 Pro

Design e materiali

Blackview Tab 15 Pro è un tablet ultra-slim con uno spessore di soli 7.3 millimetri un display da 10.5″ ed un peso complessivo di soli 525 grammi. Il retro satinato grigio è piacevole al tatto grazie ad un sofisticato metodo di sabbiatura multipla utilizzato da Blackview che rimuove qualsiasi impurità e rende perfettamente liscio il metallo.

Sulla parte frontale troviamo la fotocamera dedicata ai selfie, mentre sul retro il sensore circolare con flash LED dedicato agli scatti più importanti e il logo Blackview in orizzontale. Gli unici tre tasti fisici del tablet sono rappresentati dal pulsanti predisposti al controllo del volume e dal tasto di accensione, posti sapientemente sul lato destro del tablet, il lato che resta scoperto quando viene collegata la cover a libro inclusa in confezione.

Sulla parte inferiore troviamo il connettore USB-C e due speaker, mentre il lato superiore accoglie il jack delle cuffie da 3.5 millimetri e i restanti due speaker che vanno a comporre il sistema di audio stereo Quad-Box, mentre su questo lato troviamo anche il cassettino per scheda microSD e doppia SIM. Pre-applicata, troviamo anche una pellicola protettiva in membrana temperata, che protegge il tablet da eventuali graffi. Una delle grandi sorprese è rappresentata dall'inclusione di una penna digitale per controllare con più facilità le funzione del tablet: un gran valore aggiunto considerando anche il prezzo, di cui vi parleremo al termine di questa recensione.

Display

Blackview Tab 15 Pro è dotato di un display LCD IPS da 10.5″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), 60 Hz di refresh rate, rapporto d'aspetto 16:10, 215 PPI ed un rapporto screen-to-body pari al 83%. La luminosità massima è di 360 nit (cd/m2), ma nonostante sulla carta questo non rappresenti un valore altissimo, vi possiamo assicurare che il display offre davvero un'ottima resa sotto questo aspetto. La calibrazione di fabbrica del display è molto buona: i colori risultano vibranti e fedeli alla loro controparte reale, soprattutto nella visione di contenuti multimediali (anche per quanto riguarda i neri, nonostante si tratti di un semplice pannello IPS).

Presente il supporto a Widevine L1, quindi Disney+ e Prime Video possono essere visualizzati in HD, ma non si può dire lo stesso di Netflix: la mancanza della licenza adatta infatti costringe la più famosa app di streaming ad una riproduzione in risoluzione SD. Una vera pecca considerato quanto performi bene questo display con le altre app di streaming multimediale.

Anche il comparto audio è eccellente: il sistema stereo quad-box citato prima produce un suono squillante e nitido, perfetto per la visione di film o serie tv, ma anche per l'ascolto di messaggi audio oppure per chiamate in vivavoce.

Hardware e prestazioni

Blackview Tab 15 Pro è alimentato da un processore octa-core Unisoc T606 (12 nm), con una configurazione per la CPU che vede la presenza di 2 core Cortex-A75 da 1.6 GHz e 6 core Cortex-A55 da 1.6 GHz. La GPU invece offre la potenza della Mali G57 3EE, che ben si destreggia tra i giochi mobile più comuni. Ad affiancare il pacchetto CPU-GPU troviamo 8 GB di RAM fisica, espandibile fino a 14 GB grazie al supporto per la RAM virtuale. A disposizione abbiamo 256 GB di spazio di archiviazione, anche in questo caso espandibile fino a 1 TB grazie al supporto per le schede microSD.

La CPU, forse è il punto più debole di una produzione altresì impeccabile per il prezzo a cui viene proposto questo tablet. Nei compiti di base il dispositivo si comporta egregiamente, ma quando si prova a spingere un po' di più sull'acceleratore con un'app più dispendiosa o un gioco 3D più pesante iniziano subito a vedersi le limitazioni imposte dal T606. Sia chiaro, il tablet è perfetto per l'utilizzo lavorativo, per la fruizione di contenuti multimediali o l'utilizzo casalingo, ma non aspettatevi miracoli quando si tratta di elaborare compiti più stressanti quali possono essere la gestione di molte app contemporaneamente oppure l'editing di foto e video.

Fotocamera

Blackview Tab 15 Pro è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP (SK Hynix Hi1336) con flash LED ed una frontale da 8 MP (Samsung S5K4H7). Il sistema fotografico del tablet non è eccelso, ma qui entra in gioco la filosofia che c'è dietro questo dispositivi. Il compito di un tablet, nella mia personale opinione, non è quello di scattare fotografie mozzafiato e la semplice presenza delle fotocamere deve essere comunque considerato un plus per un dispositivo il cui scopo è totalmente diverso. Detto questo, come potete vedere negli scatti di prova, le fotografie catture con le ottiche di questo tablet raggiungono a stento la sufficienza. I dettagli sono spesso sgranati, la messa a fuoco è difficoltosa e gli scatti notturni fanno enorme difficolta ad evidenziare anche i profili più semplici. La fotocamere anteriore, tuttavia, è molto utile per le videochiamate: il sensore si comporta egregiamente anche non avendo a disposizione una particolare apertura focale o un risoluzione più ampia.

La questione, tuttavia, è molto semplice: per quello che è il prezzo del tablet (che scoprirete alla fine) il comparto fotografico è promosso per quelle che sono le sue potenzialità.

Software

Il sistema operativo installato su Blackview Tab 15 Pro è Android 12 personalizzato dalla UI DokOS_P 3.0 che offre un'esperienza near-stock. Il bloatware è ridotto al minimo, con l'integrazione molto utile di WPS Office che permette la lettura e la modifica dei documenti Word, Excel e Powerpoint. Sono ovviamente presenti tutte le app di Google e il Play Store, che come ogni dispositivo Android moderno richiede la presenza di un account di Big G per l'inizializzazione del tablet.

La vera chicca risiede nella modalità PC, attivabile e disattivabile liberamente dalle impostazioni di sistema. Una volta abilità questa particolare modalità di utilizzo si potrà passare ad una visualizzazione a finestre con taskbar, tipica dei sistemi operativi come Windows e Linux. La modalità PC è pensata proprio per chi ha la necessità, per lavoro o per studio, di avere più app o documenti aperti contemporaneamente. Lo snap, infatti, permette di ancorare le finestre i sezioni predefinite: si possono per esempio visualizzare due app contemporaneamente a metà schermo, oppure quattro con una disposizione a quadrati.

Il supporto a mouse a tastiera, con la penna già inclusa in confezione, completano l'esperienza di utilizzo in campo lavorativo: collegando un hub USB-C infatti è possibile connettere mouse e tastiera cablati, oppure è possibile sfruttare la connessione Bluetooth 5.0 per collegare gli accessori wireless. Ottima, invece, la gestione del Wi-Fi Dual Band e della doppia SIM 4G. Durante la nostra prova non abbiamo evidenziato cali di connessione e la presenza dell'app Telefono consente di sfruttare il tablet anche per le chiamate nel caso si disponesse di un piano voce oltre al piano dati. Presente anche il GPS nel caso in cui si voglia utilizzare il tablet come computer di bordo per la propria automobile, sfruttando il grande schermo per il navigatore, mentre con il supporto OTG è possibile collegare anche dispositivi di archiviazione esterna per consultare i file direttamente sul tablet.

Batteria e ricarica

Blackview Tab 15 Pro è dotato di una batteria da 8280 mAh semplicemente eccezionale. Durante la nostra prova abbiamo potuto evidenziare come il tablet non faccia alcun tipo di fatica ad arrivare a sera anche con un utilizzo intenso che prevede l'apertura multipla di documenti, visione di contenuti multimediali in streaming, navigazione web e diverse ore di gioco ai classici titoli King come Candy Crush. Blackview dichiara un'autonomia di 12 ore giornaliere ma possiamo assicurarvi che il tablet è in grado di fornirvene anche di più: la ricarica, tuttavia, potrebbe risultare un po' lenta.

Con una batteria di grandi dimensioni ci si potrebbe aspettare una velocità di carica all'altezza, ma questo tablet offre soltanto 18 W di ricarica rapida, allungando a circa 2 ore e mezza la ricarica completa con il caricatore USB-C incluso in confezione. Considerata la grande autonomia, questa è una piccola pecca su cui si può sicuramente sorvolare.

Recensione Blackview Tab 15 Pro – Prezzo e considerazioni

Blackview Tab 15 Pro è un ottimo tablet penalizzato soltanto da un processore probabilmente non all'altezza delle altre specifiche tecniche. La fotocamera posteriore scatta decentemente, ma chi ha un tablet difficilmente la utilizzare per salvare immagini importanti: di buona fattura, invece, il sensore frontale per le videochiamate che risultano sempre nitide. Il sistema operativo non è troppo ingolfato dal bloatware e la modalità PC è una vera chicca.

La confezione di vendita è arricchita da un cover, pellicola e penna digitale, quindi è davvero difficile non consigliarlo anche a prezzo pieno: 239.99€. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, invece, Blackview Tab 15 Pro può essere vostro al super prezzo di 197.99€, con spedizione gratuita tramite Amazon Prime.

