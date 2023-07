Android Auto migliora sulle macchine elettriche: ecco le funzioni in arrivo

Ben presto le auto elettriche diventeranno la nuova “normalità” e Google si sta preparando al meglio per integrare funzioni ad-hoc sui sistemi di Infotainment. In Android Auto, infatti, stanno per arrivare nuove possibilità legate proprie alla mobilità elettrica, con funzioni dedicate alle modalità di ricarica e al riconoscimento dei dispositivi connessi.

Android Auto abbraccia la mobilità elettrica con nuove funzioni dedicate

Crediti: Android

Curiosando all'interno dell'APK di Android Auto, gli esperti di 9to5Google sono riusciti ad evidenziare alcune delle nuove funzioni interamente dedicate ai veicoli elettrici. Attualmente il sistema di Infotainment di Google non è molto presente su questo tipo di automobili, ma sembra che le cose stiano cambiando rapidamente vista la celerità con cui gli sviluppatori stanno integrando le funzionalità ad-hoc.

Android Auto fornirà un menu per le impostazioni interamente dedicato alle auto elettriche, dal titolo “EV Settings“. Qui sarà possibile trovare tutte le informazioni relative al motore dell'auto, al tipo di connettore per la ricarica e la batteria, tutto visualizzabile anche direttamente da Google Maps.

I connettori attualmente citati in Android Auto sono diversi, tra cui anche J1772, CCS (Combo 1 e 2), Type 2 e CHAdeMO, ma manca il North American Charging Standard (NACS) di cui sono dotate le Tesla e molte auto statunitensi. Il supporto potrebbe arrivare in futuro, ma è possibile che Google si stia concentrando per il momento sulle auto europee.

Non è un segreto che anche Xiaomi stia lavorando alla sua auto elettrica, ma in quel caso è possibile che troveremo un sistema di Infotainment proprietario per la prima macchina del brand cinese.

