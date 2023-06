OnePlus Nord 3: un leak rivela i prezzi in Europa

Il nuovo medio gamma della serie Nord si fa sempre più vicino ed ora arrivano dettagli anche se uno degli aspetti più importanti per gli utenti. Un noto insider svela quanto costerà OnePlus Nord 3 in Europa: non solo il prezzo ma anche i tagli di memoria disponibili (e ne vedremo delle belle).

Quanto costerà OnePlus Nord 3: ecco il possibile prezzo in Europa

Partiamo subito col dire che il leak arriva da Roland Quandt: si tratta di uno degli insider più affidabili sulla piazza, quindi le cifre riportate potrebbero essere parecchio affidabili. Non sappiamo il mercato di riferimento, ma è chiaro che si tratti del prezzo in Europa: OnePlus Nord 3 costerà 449€, almeno nella sua incarnazione base da 8/128 GB. Dovrebbe esserci anche una versione superiore, da ben 16 GB di RAM e 256 GB di storage, in questo caso a 549€. Per ora non sappiamo se troveremo anche una variante intermedia tra queste due.

Per quanto riguarda OnePlus Nord 3, il prossimo medio gamma della serie dovrebbe arrivare a giugno/luglio con un comparto tecnico niente male: uno schermo AMOLED da 6,74″ a 120 Hz, il Dimensity 9000, 5.000 mAh di batteria, il supporto alla ricarica rapida da 80W e una fotocamera da 64 MP. Per conoscere tutti i leak e le conferme, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al nuovo modello della serie Nord!

