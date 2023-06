DeepMind sfida OpenAI: il prossimo chatbot di Google supererà ChatGPT

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vera e propria invasione delle intelligenze artificiali, con le grandi compagnie tech intente fin da subito a proporre la propria idea dietro questa nuova tecnologia con nuovi chatbot e servizi. OpenAI sembra essere in netto vantaggio sulla concorrenza, ma DeepMind di Google promette battaglia: in una recente intervista, infatti, il CEO ha suggerito che ben presto ChatGPT verrà superato da un nuovo chatbot.

La battaglie delle intelligenze artificiali è appena iniziata, ma i competitor sono già tanti

Gemini, questo il nuovo chatbot nato dalla collaborazione tra DeepMind e Google, utilizzerà tecniche acquisite da AlphaGO, uno dei primi prodotti legati all'intelligenza artificiale della compagnia statunitense specializzata proprio in questo campo. Questo sistema IA fu il primo a sconfiggere gli umani ad un gioco da tavolo e adesso sembra essere pronto a rivaleggiare ChatGPT grazie all'uso dei modelli di linguaggio.

Se tutto andrà secondo i piani, Gemini potrà pianificare e risolvere problemi matematici, così come analizzare testo e crearlo da zero. “Ad alti livelli, si può pensare a Gemini come all'unione dei sistemi di AlphaGO con le straordinarie capacità dei grandi modelli di linguaggio” ha dichiarato il CEO di DeepMind Demis Hassabis, che ha promesso anche grandi innovazioni in arrivo.

In realtà, potremmo già aver avuto un assaggio delle capacità di Gemini in occasione della conferenza Google I/O 2023, in una presentazione completamente dedicata all'intelligenza artificiale che ha occupato gran parte dell'evento. Google sembra essere estremamente ambiziosa e Bard potrebbe essere solo l'inizio: che sia Gemini il vero rivale di ChatGPT? Lo scopriremo solo tra qualche mese.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le