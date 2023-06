BMAX B7 Power è il mini PC potente e compatto, ora ad un prezzo imbattibile su Amazon

Il marchio BMAX è diventato in breve tempo uno dei preferiti dagli utenti, quando si parla di notebook e PC dal prezzo super conveniente (senza rinunciare alla qualità). BMAX B7 Power è il nuovo mini PC del brand, una soluzione potente, versatile, dotata di ottime specifiche ed un prezzo decisamente ghiotto con Coupon Amazon (e l'immancabile spedizione Prime)!

BMAX B7 Power debutta con Coupon Amazon: un'occasione top per il mini PC del momento

Il nuovo BMAX B7 Power è equipaggiato con un processore Intel Core i7-11390H, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4 e 1 TB di storage SSD NVMe (è presente anche una mega configurazione con 32 GB di RAM). Il comparto tecnico permette di beneficiare di un'esperienza fluida e senza lag, totalmente improntata al multitasking: insomma, un mini PC perfetto per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento.

La parte grafica fa affidamento sulla scheda integrata Intel Iris Xe, con supporto fino a 3 monitor contemporaneamente e alla risoluzione 4K (a 60 Hz). I vantaggi di BMAX B7 Power non si fermano qui: anche il lato connettività ha tanto da dire, grazie al supporto al Wi-Fi 6. Addio buffer e lag durante lo streaming grazie ad una connessione stabile in ogni circostanza.

Un comparto performante necessita anche della giusta tecnologia di raffreddamento: il mini PC è dotato di una ventola per la dissipazione del calore, insieme ad un sistema passivo (con due piastre di rame). Infine sono presenti varie tipologie di porte: un ingresso mini-jack da 3,5 mm per l'audio, una porta per l'alimentazione, vari ingressi USB 3.0 e 2.0, HDMI 2.0b, RJ45 e una Type-C.

BMAX B7 Power è il mini PC potente e compatto, con zero ingombri, e debutta in offerta lancio su Amazon con spedizione Prime ed un coupon dedicato. Basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 50€” presente nella pagina del prodotto: al check-out il prezzo finale sarà di 409,9€!

