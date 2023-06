Arriva il Coupon eBay dell’estate: Apple Watch, Samsung e tanto altro, fino a -200€

L'estate sta arrivando ma su eBay comincia con vari giorni d'anticipo grazie alla nuova iniziativa, decisamente calda! Il Coupon eBay di giugno è arrivato: si tratta della prima promozione dell'estate che comincia già con il piede giugno. Il codice permette di ottenere uno sconto del 10%, per un totale di 200€, su tantissimi prodotti (di una miriade di categorie differenti). Vuoi saperne di più e mettere le mani su Apple Watch a prezzo super? Allora continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Il funzionamento del nuovo Coupon eBay di giugno è semplicissimo e segue quanto visto anche con altri codici sconto della piattaforma. Il coupon – VACANZE23 – dev'essere utilizzato su prodotti idonei delle categorie incluse e permette di ottenere uno sconto del 10% a fronte di una spesa minima di 15€. Lo sconto massimo è di 100€, ma ogni utente ha diritto a due utilizzi: ciò vuol dire che sfruttando due volte il coupon (con due ordini differenti) è possibile ottenere fino a 200€ di sconto. La promozione è valida fino alle ore 23:59 del 30 giugno ma i prodotti sono disponibili in quantità limitate (quindi, affrettati!). Quindi, ricapitolando:

Le categorie include sono davvero tanto e comprendono: tablet e ebook reader, smartwatch, fotografia e video, cuffie, giardino e arredamento esterni, elettrodomestici, casa, moto e tanto altro ancora! Vuoi scoprire tutti i prodotti disponibili? Allora dai un'occhiata alla pagina della promozione dedicata al nuovo Coupon eBay di giugno: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Eccovi una breve selezione, con alcune delle occasioni più interessanti! Non dimenticate di utilizzare il codice sconto VACANZE23 per ottenere il prezzo indicato.

